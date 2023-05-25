TGF Türkiye Golf Turu final ayağı Antalya'da başladı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 6. ayak ve B kategorisi 4. ayak mücadelesi, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye Golf Turu'nun A kategorisi 6. ayak ve B kategorisi 4. ayak mücadelesinde, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'den 12'si kadın toplam 26 sporcu mücadele ediyor. 27 Mayıs Cumartesi günü sona erecek müsabakalarda sporcular 3 gün boyunca toplam 54 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak. Golf turu final ayağı sonunda tüm ayaklar sonucuna göre dereceye giren sporcular yurt dışında çeşitli turnuvalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, "Mart ayında başlayan Türkiye Golf Turu'nun bugün itibarı ile son ayak finalini yapıyoruz. Bu yıl farklı olarak turumuzu iki kategori halinde yaptık. A ve B kategorisi olmak üzere 2 farklı grupta Golf Turu'nu düzenledik. A kategorisi 6, B kategorisi ise 4 ayakta mücadele etti. Amacımız alttan gelen 13 yaş altı çocuklarımıza daha çok şans vermekti. Turnuvayı 1. ve 2. bitiren çocuklarımız önümüzdeki dönemde Avrupa'da yapılacak turnuvalarda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak. Milli Takımımız için İrlanda'dan bir hoca ile anlaştık. Milli Takımımızın başına geldi. Onunla birlikte 2 tane milli takım aday kadrosu kampı yaptık. Bundan sonraki hedeflerimiz yüksek. Hedeflerimiz arasında bu yıl içerisinde golf turunu özellikle daha küçük yaşlardan itibaren başlatmaya çalışmak istiyoruz. En azından daha küçük yaşlardaki çocuklarımızın tecrübe kazanmaları için daha sık turnuvalar yapmak, sonrasında ise Avrupa'da başarılar elde etmek istiyoruz" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Recep Turan açıklama

Turnuvadan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-05-25 13:46:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.