Cumhuriyet´in 100´üncü yılına fener alaylı kutlama (2)
SAAT19.23'TE1923 KİŞİ ZEYBEK OYNADI
Antalya'nın farklı noktalarında Cumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamaları devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen `1923 Zeybek Ata´yı Selamlıyor´ etkinliği, belediye binası önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1923 kişi saat 19.23´te zeybek oynamaya başlayarak görsel şölen oluşturdu. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan etkinlik büyük alkış aldı. Etkinlik Leman Sam konseri ile devam edecek.