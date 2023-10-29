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        Cumhuriyet´in 100´üncü yılına fener alaylı kutlama (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:35
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        Cumhuriyet´in 100´üncü yılına fener alaylı kutlama (2)
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        SAAT19.23'TE1923 KİŞİ ZEYBEK OYNADI

        Antalya'nın farklı noktalarında Cumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamaları devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen `1923 Zeybek Ata´yı Selamlıyor´ etkinliği, belediye binası önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1923 kişi saat 19.23´te zeybek oynamaya başlayarak görsel şölen oluşturdu. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan etkinlik büyük alkış aldı. Etkinlik Leman Sam konseri ile devam edecek.

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