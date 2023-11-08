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        Balkona çıkıp, etrafa gösterdiği tabancayı başına dayadı; polis ikna etti

        ANTALYA'da,evinin balkonuna çıkıp gürültü yapan Rüştü K. (52), elindeki tabancanın mermisini namluya sürüp, başına dayadı. Rüştü K., ekiplerin ikna çalışmaları sonrası teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:17 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:20
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        Balkona çıkıp, etrafa gösterdiği tabancayı başına dayadı; polis ikna etti
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        ANTALYA'da,evinin balkonuna çıkıp gürültü yapan Rüştü K. (52), elindeki tabancanın mermisini namluya sürüp, başına dayadı. Rüştü K., ekiplerin ikna çalışmaları sonrası teslim oldu.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. 8 katlı binanın 3'üncü katında annesiyle birlikte yaşayan Rüştü K., evinin balkonuna çıkıp çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Rüştü K.'nın balkonda tabanca gösterdiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından uyarılan Rüştü K., elindeki tabancanın namlusuna mermi sürdü. Rüştü K., ardından tabancayı başına dayadı. Rüştü K.'nın kapıyı açmaması üzerine bölgeye destek amaçlı özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından Rüştü K., evin kapısını açarak polise teslim oldu. Rüştü K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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