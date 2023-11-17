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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başladı

        Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:40
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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başladı
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        Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başladı.

        Türkiye'de ilk kez düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 13'üncüsü Antalya'da başladı. İbrahim Çolak Jimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 21 ülkeden 398 sporcu mücadele ediyor. 3 gün boyunca sürecek şampiyonanın ilk gününde gençler ve büyükler kategorisinde yarışan sporcular sahneye çıkıyor. Gün boyu sürecek şampiyonanın resmi açılış seremonisi ise bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

        Türkiye'yi temsil eden 36 sporcu içerisinde yer alan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ise gösterdiği performans ile kendi kategorisinde 20 bin 100 puan aldı. Onbaşı'nın sahneye çıkmasıyla tribünlerde yer alan seyirciler alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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