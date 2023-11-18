Çocuklar için, 'hayvanlara ilk yardım rehberi' ANTALYA'da,kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra çocukların karşılaştıkları yaralı veya yardıma muhtaç diğer yaban hayvanı türleriyle ilgili neler yapılması gerektiğini anlatan, 'Hayvan Dostlarımız İçin İlkyardım Rehberi' adlı çocuk kitabı hazırladı.

ANTALYA'da,kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra çocukların karşılaştıkları yaralı veya yardıma muhtaç diğer yaban hayvanı türleriyle ilgili neler yapılması gerektiğini anlatan, 'Hayvan Dostlarımız İçin İlkyardım Rehberi' adlı çocuk kitabı hazırladı.

Gökçe Coşkun, 'Hayvan Dostlarımız İçin İlkyardım Rehberi' isimli kitapta, hayvanlar için ilk yardımla ilgili bilgileri paylaşmak ve çocukları da bu sürece dahil etmenin en doğru yolunu göstermek amacıyla Vakıfbank Kültür Yayınları Çocuk Kitaplığı ekibi ve ressam Büşra Çakmak ile bu kitabı hazırladıklarını söyledi. Kitapta, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra kirpi, kaplumbağa, kuşlar, deniz kaplumbağası, yunus ve Akdeniz foku gibi deniz canlılarına yönelik yardıma muhtaç veya yaralı halde bulunmaları durumunda yapılabilecek ilk yardım müdahaleleri anlatılıyor.

'KİTABIMIZ RENGARENK'

Kitap boyunca hem evcil hem yaban hayvanlarının ihtiyaç duydukları durumlarda, onlara nasıl yardım edebileceğinin anlatıldığını belirten Gökçe Coşkun, "Böylece çocuklar, hayvanların dünyasına bir adım atıyor ve yaşadıkları dünyayı onların penceresinden değerlendirme fırsatı buluyor. Amacımız, öncelikle çocukların güvenliğini sağlamak için doğru bilgiyi sunmak. Yardıma muhtaç hayvanlara nasıl doğru bir şekilde yaklaşacaklarını çocuklara resimler ve fotoğraflarla göstermek istedik. O yüzden kitabımız rengarenk" dedi.

Kitapta çocukların, evcil hayvanlarına nasıl doğru bakacakları, temel ihtiyaçlarını karşılayıp, sevgi ve saygı gösterme durumlarını öğreneceklerini söyleyen Coşkun, "Aynı zamanda, yaban hayvanlarına nasıl yardım edebileceklerini, tehlikeli durumlarda onları nasıl güvende tutacaklarını ve doğal yaşam alanlarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu keşfedecekler. Hayvan dostlarımızı anlamak, sevmek ve onlara yardım etmek, çocukların hayatında önemli bir değer oluşturacak. İşte bu yüzden çocuklara bu kitabı sunuyoruz. Umarız ki onlara hayvanlarla ilgili birçok yeni şey öğretir ve hayvanlara yardım etme konusunda ilham verir" diye konuştu.

'KÜÇÜK BİR BİLGİ HAYAT KURTARABİLİR'

Kitabı, öncelikle çocukların yardıma ihtiyacı olan hayvanları fark edebilmeleri için yazdığını belirten Coşkun, şunları söyledi:

"Fark ettikten sonra ilk müdahaleyi nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Bazen küçük bir bilgi hayat kurtarabilir. Bir kuş cama çarpıp kanadını kırdığında, onun için ne yapabileceğini bilmek, yavru bir köpeği sokaktan alıp ona sıcak bir yuva sunmak herkes için büyük bir fark yaratabilir. Günümüzde hayvanların doğal yaşam alanlarının korunması konusunda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Çünkü özellikle şehir hayatında onların yaşaması için temiz su, yeşil alanlar ve sağlıklı bir çevre sağlamak biz insanların sorumluluğunda."