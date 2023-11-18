Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Çocuklar için, 'hayvanlara ilk yardım rehberi'

        ANTALYA'da,kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra çocukların karşılaştıkları yaralı veya yardıma muhtaç diğer yaban hayvanı türleriyle ilgili neler yapılması gerektiğini anlatan, 'Hayvan Dostlarımız İçin İlkyardım Rehberi' adlı çocuk kitabı hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklar için, 'hayvanlara ilk yardım rehberi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da,kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra çocukların karşılaştıkları yaralı veya yardıma muhtaç diğer yaban hayvanı türleriyle ilgili neler yapılması gerektiğini anlatan, 'Hayvan Dostlarımız İçin İlkyardım Rehberi' adlı çocuk kitabı hazırladı.

        Gökçe Coşkun, 'Hayvan Dostlarımız İçin İlkyardım Rehberi' isimli kitapta, hayvanlar için ilk yardımla ilgili bilgileri paylaşmak ve çocukları da bu sürece dahil etmenin en doğru yolunu göstermek amacıyla Vakıfbank Kültür Yayınları Çocuk Kitaplığı ekibi ve ressam Büşra Çakmak ile bu kitabı hazırladıklarını söyledi. Kitapta, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra kirpi, kaplumbağa, kuşlar, deniz kaplumbağası, yunus ve Akdeniz foku gibi deniz canlılarına yönelik yardıma muhtaç veya yaralı halde bulunmaları durumunda yapılabilecek ilk yardım müdahaleleri anlatılıyor.

        'KİTABIMIZ RENGARENK'

        Kitap boyunca hem evcil hem yaban hayvanlarının ihtiyaç duydukları durumlarda, onlara nasıl yardım edebileceğinin anlatıldığını belirten Gökçe Coşkun, "Böylece çocuklar, hayvanların dünyasına bir adım atıyor ve yaşadıkları dünyayı onların penceresinden değerlendirme fırsatı buluyor. Amacımız, öncelikle çocukların güvenliğini sağlamak için doğru bilgiyi sunmak. Yardıma muhtaç hayvanlara nasıl doğru bir şekilde yaklaşacaklarını çocuklara resimler ve fotoğraflarla göstermek istedik. O yüzden kitabımız rengarenk" dedi.

        Kitapta çocukların, evcil hayvanlarına nasıl doğru bakacakları, temel ihtiyaçlarını karşılayıp, sevgi ve saygı gösterme durumlarını öğreneceklerini söyleyen Coşkun, "Aynı zamanda, yaban hayvanlarına nasıl yardım edebileceklerini, tehlikeli durumlarda onları nasıl güvende tutacaklarını ve doğal yaşam alanlarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu keşfedecekler. Hayvan dostlarımızı anlamak, sevmek ve onlara yardım etmek, çocukların hayatında önemli bir değer oluşturacak. İşte bu yüzden çocuklara bu kitabı sunuyoruz. Umarız ki onlara hayvanlarla ilgili birçok yeni şey öğretir ve hayvanlara yardım etme konusunda ilham verir" diye konuştu.

        'KÜÇÜK BİR BİLGİ HAYAT KURTARABİLİR'

        Kitabı, öncelikle çocukların yardıma ihtiyacı olan hayvanları fark edebilmeleri için yazdığını belirten Coşkun, şunları söyledi:

        "Fark ettikten sonra ilk müdahaleyi nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Bazen küçük bir bilgi hayat kurtarabilir. Bir kuş cama çarpıp kanadını kırdığında, onun için ne yapabileceğini bilmek, yavru bir köpeği sokaktan alıp ona sıcak bir yuva sunmak herkes için büyük bir fark yaratabilir. Günümüzde hayvanların doğal yaşam alanlarının korunması konusunda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Çünkü özellikle şehir hayatında onların yaşaması için temiz su, yeşil alanlar ve sağlıklı bir çevre sağlamak biz insanların sorumluluğunda."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38
        Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38
        Antalya'da 17 kilogram esrar ele geçirildi
        Antalya'da 17 kilogram esrar ele geçirildi
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da başladı
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da başladı
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası seremonisi gerçekleşti
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası seremonisi gerçekleşti
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başladı