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        Kayıp işitme engelli Nihal'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın birlikte yaşadığı kadın serbest

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Mehmet Basık'ın (25) dini nikahla yaşadığı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:45
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        Kayıp işitme engelli Nihal'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın birlikte yaşadığı kadın serbest
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Mehmet Basık'ın (25) dini nikahla yaşadığı B.G., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. Babayiğit'in ölümünü sonradan öğrendiğini anlatan B.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

        KANLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

        Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğünün asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        SANIĞIN BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN, İFADE VERDİ

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahla yaşadığı belirtilen işitme engelli B.G. de Batman'da polis tarafından gözaltına alındı. Serik'e dün getirilen B.G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. B.G.'nin, Nihal Babayiğit'in öldürülmesiyle ilgili bilgisi olduğu, cezaevinde bulunan Mehmet Basık tarafından 'Konuşursan seni öldürürüm' sözleriyle tehdit edildiği öne sürüldü.

        Savcılıkta ifade veren B.G., suçlamaları reddetti ve olayla ilgi suçunun olmadığını söyledi. Serik'e geçen yıl Mehmet Basık ile iş aramak için geldiğini anlatan B.G., Babayiğit'in ölümünü sonradan öğrendiğini ifade etti. İfadesinin ardından B.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer yandan Nihal Babayiğit'in bulunması için polis ekipleri tarafından arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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