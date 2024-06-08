Kayıp işitme engelli Nihal'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın birlikte yaşadığı kadın serbest

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Mehmet Basık'ın (25) dini nikahla yaşadığı B.G., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. Babayiğit'in ölümünü sonradan öğrendiğini anlatan B.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

KANLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğünün asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

SANIĞIN BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN, İFADE VERDİ Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahla yaşadığı belirtilen işitme engelli B.G. de Batman'da polis tarafından gözaltına alındı. Serik'e dün getirilen B.G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. B.G.'nin, Nihal Babayiğit'in öldürülmesiyle ilgili bilgisi olduğu, cezaevinde bulunan Mehmet Basık tarafından 'Konuşursan seni öldürürüm' sözleriyle tehdit edildiği öne sürüldü.