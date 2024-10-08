Hayatındaki kişileri anlattığı film, ayakta alkışlandı

BU yıl 61'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde senarist Erdi Işık'ın, hayatındaki insanlardan yola çıkarak yazdığı 'Mukadderat' filmi, sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 2'nci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Mukadderat' filminin gösterimi yapıldı. Festivalde dünya prömiyerini yapan film, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos Salonu'nda gösterime girdi.

Oyuncuları arasında Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Şirin Sultan Saldamlı, Osman Sonant gibi isimlerin yer aldığı filmde, eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşayan bir kadının çevresindeki diğer kadınlara ilham olan kendini bulma hikayesi anlatılıyor. Sahneye 'Elalem ne der?' yazılı tişörtle çıkan filmin senaristi Erdi Işık'ın ailesinin yaşamından kesitlerin anlatıldığı filmin oyuncularının da katıldığı gösterime, sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

YAŞAR KEMAL'DEN ALINTI

Uzun süre ayakta alkışlanan filmin gösteriminden sonra yapılan söyleşide konuşan baş rol oyuncusu Nur Sürer, filmi ilk defa izlediklerini söyledi. Sürer, “Şahane bir yerde çalıştık ve çalışırken de çok mutlu olduk. İyi yönetmen, iyi bir hikayenin peşinde koşar. Filmimizi beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esasında Yaşar Kemal'in bir cümlesi var, son zamanlarda o kadar çok söylüyorum ki; 'Bu ülkede dört şey olmayacaksınız. Kadın, çocuk, ağaç ve hayvan.' Filmde kocasının ölümüyle kadının kendisini bulmasıyla başlayan hikayede bir kadının kendini böyle bulması benim çok hoşuma gitti. Size de öyle geçtiyse çok mutluyuz" dedi.