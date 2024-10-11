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        Başpehlivanların hikayesi beyaz perdeye taşındı

        ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Turan Balaban'ın yaşam hikayelerini konu edinen 'İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban' belgeselinin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:30
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        Başpehlivanların hikayesi beyaz perdeye taşındı
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        ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Turan Balaban'ın yaşam hikayelerini konu edinen 'İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban' belgeselinin gösterimi yapıldı.

        Bu yıl 61'incisi düzenlenen 'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, 'Ulusal Belgesel Özel Gösterim’ kategorisinde, yönetmen Hasan Hüseyin Alkan'ın, 'İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban' isimli belgeseli gösterildi. Kırkpınar Güreşleri'nde altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban ve ikiz kardeşi başpehlivan Turan Balaban'ın hayat ve başarı hikayelerinin ve geleneksel yağlı güreşlerin anlatıldığı belgeseli, Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda izlenime sunuldu. Filmi, yönetmen Hasan Hüseyin Alkan ile İsmail ve Turan Balaban kardeşler, sinemaseverlerle birlikte izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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