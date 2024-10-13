Antalya Havalimanı'na inen uçağın lastikleri patladı; 174 yolcu ve mürettebat tahliye edildi (2)

CORENDON'DANAÇIKLAMA

Corendon Havayolları'na ait TC TJV tescil numaralı Boeing 737-800 tipi uçağın Antalya Havalimanı'na inişi sırasında lastiğinin patlamasına ilişkin havayolu şirketinden açıklama yapıldı. Corendon Havayolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Corendon Airlines’ın 12 Ekim Cumartesi günü CAI6104 Münih- Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımızın ana iniş takımı lastiklerinden birisi Antalya'ya inişi sırasında patlamıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve taksi yolu üzerinde durmuştur. 173+1 yolcumuz, 2 kokpit ve 4 kabin ekibimiz merdiven ile indirilmiştir. Yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçağımız park pozisyonuna çekilmiştir. Tüm yolcularımıza ve ekibimize geçmiş olsun. Teknik inceleme ve işlemlerin ardından uçağımız sefere başlayacaktır."