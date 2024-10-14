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        3 cinayet şüphelisi, 200 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

        ANTALYA'da apartmana doğru ateş açarak Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın (22) ölümüne neden olan 3 şüpheli, 200 saatlik kamera kaydının incelenip kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:10
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        3 cinayet şüphelisi, 200 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
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        ANTALYA'da apartmana doğru ateş açarak Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın (22) ölümüne neden olan 3 şüpheli, 200 saatlik kamera kaydının incelenip kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

        Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2851 Sokak’ta meydana geldi. Sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler apartmana doğru tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada vücuduna mermi isabet eden apartman önündeki erkek, yere yığıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayınca parmak izi alınan kişinin, Ahmet Yusuf Kaçarlar olduğu tespit edildi.

        200 SAATE YAKIN GÖRÜNTÜ İZLENDİ

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından yaklaşık 200 saatlik izleme yaparak, olayı gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu meselesi yüzünden apartmanda yaşayan husumetlilerine ateş ettikleri öne sürülen S.D. (45), Y.K. (17) ve O.A.D.'yi (24) gözaltına aldı. O.A.D. ve S.D.'nin ifadeleri Cinayet Büro Amirliği'nde, Y.K.'nin ifadesi ise Çocuk Şube Müdürlüğünde alındı. İşlemlerinin ardından S.D. ve O.A.D., adliyeye sevk edildi. S.D. ve O.A.D., ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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