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        15 Temmuz şehidinin annesi: İsterdim ki idam edilsin

        FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın (26) anne ve babası, oğullarının kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:55
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        15 Temmuz şehidinin annesi: İsterdim ki idam edilsin
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        FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın (26) anne ve babası, oğullarının kabrini ziyaret etti. Anne Meltem Kılınç, "İsterdim ki buraya getirilsin ve 16 Temmuz 2016 sabahı idam edilsin" dedi.

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan babası Zeki Kılınç ile annesi Meliha Meltem Kılınç, oğullarının acısını yüreklerinde yaşıyor. Her fırsatta oğullarının mezarını ziyaret eden Kılınç çifti, gözyaşlarıyla dua edip, şehit Kılınç'ı anıyor.

        'İLK DEFA BUGÜN AĞLAMADIM'

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan Kılınç çifti, Uncalı Şehitliği'ne gitti. Şehit Kılınç'ın kabri başında dua eden ve mezardaki çiçekleri sulayan çift, 8 yıl boyunca bu haberi beklediklerini söyledi. Anne Meltem Kılınç, ilk defa bugünkü kabir ziyaretinde ağlamadıklarını, aldıkları haberin sevincini yaşadıklarını söyledi. Türkiye'de kendisi gibi evlatlarının acısını yaşayan tüm şehit annelerinin içinde bir sevinç olduğunu kaydeden Kılınç, "İsterdim ki buraya getirilsin ve 16 Temmuz 2016 sabahı idam edilsin. Ancak yasalarımız buna ne yazık ki izin vermiyor. İlk defa bugün ağlamadım. Çok mutluyum. Beddua ediyorduk yine etmeye devam ediyoruz. Cehennemin dibine kadar yolu var" dedi.

        'ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM'

        Sabah erken saatlerde kendisini arayan bir yakınının Fetullah Gülen'in öldüğü haberini verdiğini belirten Zeki Kılınç da acılarının hafiflediğini söyledi. Oğlunun görevde olmamasına rağmen darbe girişimini haber alınca göreve gittiğini anlatan Kılınç, "Ölüm haberini alınca 3 defa 'Zalimler için yaşasın cehennem' dedim. Geberdiğine çok mutlu oldum, keşke darağacında sallandığını görseydim" diye konuştu.

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