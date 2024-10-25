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        Patara'nın yollarında inek ve koyun zararı

        ANTALYA'da Likya döneminin başkenti Patara sınırlarında yaşamını sürdüren bölge insanının inek ve koyunları, antik kent içerisindeki yürüyüş yollarına zarar veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:55
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        Patara'nın yollarında inek ve koyun zararı
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        ANTALYA'da Likya döneminin başkenti Patara sınırlarında yaşamını sürdüren bölge insanının inek ve koyunları, antik kent içerisindeki yürüyüş yollarına zarar veriyor. 1’inci derece sit alanındaki özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için Demre Müze Müdürlüğü çalışma başlattı.

        Antalya'nın Kaş ilçesinde tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan ve arkeolojik bulgulara göre Erken Tunç Çağı'na kadar inen Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde 35 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar çok sayıda eser ortaya çıkarıldı ve restorasyonları yapıldı. Antik kentte tiyatro, dünyanın bilinen en eski meclis binası, deniz feneri, Roma zafer takı, hamam, tapınak, ana cadde, liman ve tahıl ambarı, Likya tipi lahitler gibi onlarca tarihi değer bulunuyor.

        YÜRÜYÜŞ YOLLARI 2020'DE YAPILDI

        Özellikle 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesi sonrasında büyük bir restorasyon çalışması yapılan Patara Antik Kenti, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından 'Patara Örenyeri Antik Kent ve Tiyatro Yapısı Acil Müdahale ve Çevre Düzenleme İşi' kapsamında yaklaşık 12 milyon TL'lik harcamayla ahşap kompozit zemin kaplama malzemesi kullanılarak, yürüyüş yollarıyla donatıldı.

        İNEKLER AHŞAP YOLLARI ÇÖKERTİYOR

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Patara kumsalına geçiş noktasında bulunan antik kentteki ahşap yürüyüş yollarının bir bölümünde sürekli kırılma ve çökmeler yaşanıyor. Bu konuda CİMER'e de yapılan şikayetler üzerine Demre Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, yürüyüş yollarındaki kırılma olaylarına antik kent içerisinde yaşayan Gelemiş Mahallesi halkının inek ve koyunlarını sebep olduğu belirlendi.

        IŞIKLANDIRMALARA DA ZARAR VERİYOR

        İnekler ve koyunların yürüyüş yollarına sürekli zarar verdiği, yolların çöktüğü, tamir edilse de kısa sürede yeniden zarar gördüğünü anlatan antik kent görevlileri, bu soruna çözüm bulunamadığını dile getirdi. Görevliler, gece müzeciliğine de açık olan alandaki bu yürüyüş yollarının kenarındaki ışıklandırmaların da inekler tarafından yıkıldığını, zarar verildiğini dile getirdi.

        MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR HAZIRLADI

        Ahşap yürüyüş yollarındaki kırılmaların tehlike oluşturduğu, düşmelere ve yaralanmalara sebep olabileceği yönünde CİMER'e iletilen şikayetler üzerine Demre Müze Müdürlüğü bölgedeki özel mülkiyetlerin kamulaştırılmasına yönelik çalışma hazırladı. Benzer şikayetlerin uzun yıllardır devam ettiği, geçmişte de benzeri kamulaştırma çalışmaları ve girişimleri yapıldığı, ancak neticelenmediği ifade edildi. En son yapılan çalışmada ise 1’inci derece sit alanında bulunan özel mülkiyetler, kimlere ait oldukları gibi bilgileri içeren rapor hazırlandı. Antik kent içerisinde 20 civarında ev olduğuna dikkat çekilen raporda, kamulaştırma talep edildiği belirtildi.

        İHALESİ YAPILDI, TAMİR EDİLECEK

        Patara Antik Kenti’ndeki yürüyüş yollarında yaşanan çökme ve kırılmalarda hem oradaki hayvanların etkisi hem de yapılan uygulamada birtakım sıkıntılar olduğunu dile getiren Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, “Araları biraz fazla aralıklı yapıldığı, altı yeteri kadar desteklenmediği için kırılmalar var. Şimdi oranın revize edilmesiyle ilgili ödenek geldi. Rölöve Müdürlüğümüz hızlıca tamirata başlayacak. Aralarındaki ızgaralar sıklaştırılarak yürüme yolları tamir edilecek. O kötü görüntünün tamamı yok edilecek. Hem ödeneği geldi hem ihalesi yapıldı, çok kısa süre içinde yapılmaya başlanacak, en kısa sürede toparlanacak" dedi.

        ANTİK KENTTEKİ ÖZEL MÜLKİYETLER KAMULAŞTIRILACAK

        Sezgin, "2020 yılından beri acil kamulaştırma adı altında Patara'da bilet gişesinden itibaren ören yeri içerisinde yaşayan insanlarımızın yerleri kamulaştırılıp, bedelleri hesaplarına ödenerek, oradaki yerlerin bakanlığa devredilmesiyle ilgili bir süreç devam ediyor. Yakın zamanda tamamlanır diye düşünüyorum. Bundan öncesinde çok uzundu ama şimdi artık daha hızlandırıldı bu süreç" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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