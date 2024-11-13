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        Antalya'da İranlı 3 kardeş evde ölü bulundu

        ANTALYA'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu kardeş 3 genç ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:08 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:10
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        Antalya'da İranlı 3 kardeş evde ölü bulundu
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        ANTALYA'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu kardeş 3 genç ölü bulundu.

        Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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