Antalya'da İranlı 3 kardeş evde ölü bulundu

Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

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