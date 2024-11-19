Denize sürüklenen traktör, iş makinesiyle çıkarıldı

Manavgat ilçesinde pazar günü etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı bazı derelerde su seviyesi yükseldi. 5 yıldızlı otele ait malzemeleri taşıyan traktör, Ilıca Deresi'nin döküldüğü plajda denize sürüklendi. Suya gömülen traktörü denizden çıkarmak için çevredekiler seferber oldu. Halatla iş makinesine bağlanan traktör, kıyıya çıkarıldı. Traktörün çıkarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

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