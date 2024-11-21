Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, turuncu kodlu sağanak uyarısının ardından Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın (Cuma) sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Şahin, "Gece yarısında zirve seviyeyi görecek. Sabaha kadar devam edecek. Ekiplerimiz sahaya konuşlandı. Kritik yerlerde ekiplerimiz bekliyor" dedi.

Turizm kenti Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 6 ilçe için turuncu kodlu sağanak uyarısı yaptı. AFAD, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojinin bu uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Gerekli tedbirleri almak için toplandıklarını ve turuncu kodu değerlendirdiklerini belirten Vali Şahin, “Akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde aşırı yağışlar, turuncu kodlu yağışlar başlayacak. Gece yarısında zirve seviyeyi görecek. Sabaha kadar devam edecek. Etkisini sonrasında azaltacak cuma günü akşama kadar devam edecek. İlgili kurumlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Ekiplerimiz sahaya konuşlandı. Kritik yerlerde ekiplerimiz bekliyor" dedi.