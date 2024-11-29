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        Kuzeninin alacağı için görüşmeye gitti, tabancayla vurularak öldürüldü (2)

        'BIÇAKÇEKTİLER'Kuzeninin alacağı için geldiği kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'u tabancayla vurarak öldüren F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:02
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        Kuzeninin alacağı için görüşmeye gitti, tabancayla vurularak öldürüldü (2)
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        'BIÇAKÇEKTİLER'

        Kuzeninin alacağı için geldiği kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'u tabancayla vurarak öldüren F.D.'nin (33) ilk ifadesi ortaya çıktı. F.D.'nin Uğur Akyol ve A.A.'nın olay yerine birlikte geldiklerini belirterek, "'Ne bakıyorsun, bir şey mi var?' deyip bıçak çektiler. Aramızda bir arbede yaşandı. Ben de korkutmak amaçlı tabancamla rastgele ateş ettim. Sonrasında olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. Olay sırasında F.D.'nin 5 el ateş açtığı, mermilerden 2'sinin Uğur Akyol'a isabet ettiği, birinin de A.A.'nın sağ bacağını sıyırdığı belirtildi. F.D.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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