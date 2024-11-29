Kuzeninin alacağı için görüşmeye gitti, tabancayla vurularak öldürüldü (2)

'BIÇAKÇEKTİLER'

Kuzeninin alacağı için geldiği kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'u tabancayla vurarak öldüren F.D.'nin (33) ilk ifadesi ortaya çıktı. F.D.'nin Uğur Akyol ve A.A.'nın olay yerine birlikte geldiklerini belirterek, "'Ne bakıyorsun, bir şey mi var?' deyip bıçak çektiler. Aramızda bir arbede yaşandı. Ben de korkutmak amaçlı tabancamla rastgele ateş ettim. Sonrasında olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. Olay sırasında F.D.'nin 5 el ateş açtığı, mermilerden 2'sinin Uğur Akyol'a isabet ettiği, birinin de A.A.'nın sağ bacağını sıyırdığı belirtildi. F.D.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.