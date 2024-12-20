Arkadaşları ile sohbet ederken başına kedi atladı; o anlar kamerada
ANTALYA'nınKemer ilçesinde arkadaşları ile sohbet eden Bahtiyar Keskin'in başına iş yerinin üst kısmındaki sundurmadan kedi atladı.
ANTALYA'nınKemer ilçesinde arkadaşları ile sohbet eden Bahtiyar Keskin'in başına iş yerinin üst kısmındaki sundurmadan kedi atladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Keskin, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada, dükkanın üst kısmında bulunan yaklaşık 7 metre yükseklikteki sundurmadan bir kedi başına atladı. Keskin neye uğradığını şaşırırken, kedi kaçarak uzaklaştı. Kedinin Keskin'in başına atladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Bahtiyar Keskin'in 3 arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kedinin başına atladığı, ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Keskin ve arkadaşlarının yaşanan olayın şokunu atlattıktan sonra gülüştükleri görüldü.
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