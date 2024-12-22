Yılbaşı rezervasyonlarında yüzde 20'lik artış

YILBAŞI tatilinin bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle yurt içinde tatil planlaması yapanlar 2- 3 günlük turları tercih ederken, yeni yıla yurt dışında gireceklerse 4 gecelik turlara ilgi gösteriyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, rezervasyonlarda geçen seneye göre yüzde 15- 20 civarında artış olduğunu açıkladı.

Bu yılbaşı tatilinin salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birleştirdi. Yurt içi tatilcilerin çoğunluğu 2 ya da 3 günlük planlamalar yaptı. Tatili hafta sonuyla birleştirenler, 28 Aralık Cumartesi gününden 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 4 günlük tatile çıkacak. Bu sene yılbaşında Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 5 yıldızlı otellerde ünlü sanatçıların konserleri öne çıkıyor. Türkiye'de yılbaşı tatilinin en önemli adresi olan Antalya'da yerli turist için ünlü sanatçıların konser programları, 24 Aralık ve 7 Ocak Noel kutlamaları için yurt dışından gelen yabancı turistler için de özel programlar hazırlandı.

YURT İÇİ 2-3, YURT DIŞI 4 GECELİK TURLAR TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşı tatilinin hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle bu yılbaşında daha çok kısa tur programlarının öne çıktığını söyledi. Yurt dışı tatil seyahatlerinde 4 gecelik, yurt içindeyse 2- 3 gecelik turların tercih edildiğini dile getiren Bağlıkaya, "Yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştirerek daha uzun planlama yapan vatandaşlarımız için de seyahat acentelerimiz uygun tatil paketleri hazırladı. Yılbaşı dönemine yönelik rezervasyon sayısında geçen yıla göre yüzde 15- 20 civarında artış olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

YURT İÇİNDE HER BÖLGEDE HAREKETLİLİK Yurt içinde büyük şehirlere yakın yerler olan Sakarya-Sapanca, Bolu-Abant, Yalova, Bursa, İstanbul'da Şile ve Ağva gibi destinasyonların yılbaşı döneminde tercih edildiğini anlatan Firuz Bağlıkaya, "Yine başta Uludağ olmak üzere kayak merkezlerinin bulunduğu tatil bölgeleri; Pamukkale, Afyon ve Denizli gibi lokasyonlardaki termal oteller; Ege'de Ayvalık ve Çeşme, Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya öne çıkıyor. Bunun yanı sıra seyahat acentelerimizin hazırladığı Kapadokya turları, turistik Doğu Ekspresi ile Kars turu gibi ürünler de ilgi çekiyor" diye konuştu.

YURT DIŞINDA VİZESİZ TURLARA İLGİ Yurt dışındaysa vizesiz destinasyonlara talebin yüksek olduğunu ifade eden Bağlıkaya, özellikle yakın mesafedeki Balkan ülkeleri ve KKTC'nin yılbaşı için yoğun talep aldığını dile getirdi. Yunanistan turlarına da ilginin devam ettiğini belirten Bağlıkaya, bunlar dışında İtalya, Dubai, Hollanda, Portekiz, Fransa turlarının talep gördüğüne dikkati çekti.

FİYATLAR YÜZDE 25-30 ARTTI Yılbaşı tur fiyatlarının gidilecek bölgeye, konaklanacak otel kategorisine ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterdiğine de işaret eden Firuz Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Seyahat acentelerimiz farklı bütçelere göre programlar hazırladı. Ancak genel bir değerlendirme yapacak olursak yurt dışı turların, döviz bazında bir önceki yılla benzer bir seyir izlediğini ifade edebiliriz. Yurt içi yılbaşı turlarındaki fiyatlardaysa yüzde 25- 30 aralığında artış söz konusu. Vatandaşlarımıza, güvenli ve sorunsuz bir tatil için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmelerini öneriyor, mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz"

4 GÜNLÜK KONSER PROGRAMLARI Birçok otelde sadece yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'ta konser programı hazırlanırken, bazı otellerse 28, 29, 30 ve 31 Aralık olmak üzere 4 günlük konser programları hazırladı. Kutlamalarda yapay kar yağışları, lazer, havai fişek, danslar ve canlı müzik, dron şov, yeni yıl çekilişleri, Noel Baba ve özel yemek menüleri gibi çok çeşitli etkinlik ve gösteriler bulunuyor. 4- 5 gün planlanan yılbaşı programları kapsamında, iki konser düzenleyecek sanatçılar da bulunuyor.