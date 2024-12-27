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        TARSİM Genel Müdürü Engürülü: Daha fazla hortum, sel ve su baskınıyla karşı karşıya kalacağız

        TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, iklim değişikliğine bağlı beklenmedik hava olaylarında artış olacağını belirterek, "Daha fazla hortum, fırtına, sel, su baskınıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:25
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        TARSİM Genel Müdürü Engürülü: Daha fazla hortum, sel ve su baskınıyla karşı karşıya kalacağız
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        TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, iklim değişikliğine bağlı beklenmedik hava olaylarında artış olacağını belirterek, "Daha fazla hortum, fırtına, sel, su baskınıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

        Antalya'da yaklaşık 15 gündür sağanak ve fırtına etkili oluyor. Özellikle doğu ilçelerinin etkilendiği sağanak nedeniyle Manavgat'a, geçen hafta 24 saatte 106,7 kilogram yağış düştü. Ev ve iş yerleri, tarım alanları, Side Antik Kenti gibi birçok yerde su baskını yaşandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilçede ev ve iş yerleriyle ilgili yapılan hasar tespitinde zararın 13 milyon lira olduğunu söyledi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yağışın etkisini yitirmesi ile tarım alanlarında hasar tespitine başladı. TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, kent genelinde son durumu görmek için çiftçileri ziyaret edip, sigorta kapsamında neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi aldı.

        'TARSİM'E KATILAN ÜRETİCİ SAYIMIZ, HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

        Çiftçileri afetlere ve olumsuzluklara karşı uyaran Engürülü, tarım sigortasının küresel iklim kriziyle birlikte artık zorunlu hale geldiğini söyledi. Tarımın sürdürülebilir olması için sigortanın şart olduğunu anlatan Engürülü, "Devlet, üretici sigorta yaptırsın diye çok ciddi destekler veriyor. Üreticimizin kolayca ödeyebileceği primler var" dedi.

        Engürülü, üreticinin her geçen gün tarım sigortasına daha sıcak bakar hale geldiğini kaydetti. 2023 yılına göre 2024'te tarım sigortası primi ödemelerinin ciddi oranda arttığını anlatan Engürülü, "Geçen yıl 17,3 milyar liralık prim ödemesi oldu. Bu yıl itibarıyla bu rakam 25,4 milyar liraya ulaşmış oldu. TARSİM'e katılan üretici sayımız, her geçen gün artıyor" diye konuştu.

        'SİSTEM KAR AMACI GÜTMEYEN, DEVLET DESTEKLİ'

        Hasar tespitinden birkaç gün sonra ödemelerin gerçekleştiğini kaydeden Engürülü, tüm uyarılara rağmen hala sigorta yaptırmayan üreticiler olduğunu söyledi. Sistemin kar amacı gütmeyen, devlet destekli bir sistem olduğunu ve bu sigortanın yaptırılması gerektiğini anlatan Bekir Engürülü, "İklim değişikliğine bağlı en çok düşünülmesi gereken, beklenmedik hava olaylarındaki artış olacak. Daha fazla hortum, fırtına, sel, su baskınıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

        18 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de seralarda su baskını yaşayan alanların çok fazla olduğunu söyledi. Metin, özellikle Örenşehir Mahallesi'nde 200 dönüme yakın muz, avokado, çilek serasının zarar gördüğünü söyledi. Üreticilerin başvurularını aldıklarını kaydeden Metin, "18 koyun yaşamını yitirdi. Keşke o da olmasaydı. Manavgat genelinde 420 bin dönümlük alanda tarım yapılıyor. Sadece 1 mahalleyi gezdik ve 200 dönüm alanda zarar tespit ettik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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