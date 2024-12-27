Kayak merkezlerinde kar sevinci

BU yıl Türkiye'nin doğu bölgelerinde özellikle yüksek kesimlerde kasım ayında başlayan kar yağışları, yurt genelindeki kayak merkezlerinin çoğunda pistleri doldurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Aralık Cuma sabahı saatleri itibarıyla hazırlanan verilerine göre; Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 108 santimetreye ulaştı. Yeni yıl öncesi kar kalınlığının en yüksek olduğu Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı ileriki günlerde de devam edecek. Bolu'nun Köroğlu Dağları'ndaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 86 santimetreye ulaştı. Cuma günü de yağışın sürdüğü Kartalkaya'da, 28 Aralık Cumartesi günü de kar yağışının devam edeceği öngörülüyor.

KAR VAR, ELEKTRİK YOK Türkiye'de en yüksek üçüncü kar kalınlığına ulaşılan kayak merkezi ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Beydağları'ndaki Saklıkent oldu. Dünyada ekvator kuşağına en yakın ve denize yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 75 santimetre oldu. Yağışların 30 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor. Saklıkent'te kar kalınlığı kayak için uygun, ancak telesiyejlerde elektrik olmadığı için yeni yıl tatilcileri kayak yapamayacak. Saklıkent'te telesiyej tesislerini de işleten otelin elektrik aboneliği için başvurduğu, sürecin devam ettiği bildirildi.

Erzincan şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki Ergan Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı. 1 Ocak'a kadar yoğun kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 73 santimetre ve yağışlar ileriki günlerde de sürecek. Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santim ve 1 Ocak'a kadar yoğun yağış devam edecek. Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 63 santim olurken, yağışlar devam edecek.