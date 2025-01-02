Otel çalışanı, kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

ANTALYA'da gece saatlerinde otel çalışanlarını taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası çıkan kavgada, evine gitmek için serviste olan barmen, 1 çocuk babası İsmail Takdir Kirişçi (36), aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Aksu ilçesindeki bir otelin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, kavşakta, F.S., M.D., M.A. ve H.S.'nin içinde bulunduğu otomobille çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası otomobilden inen ve alkollü oldukları iddia edilen 4 kişi, servis sürücüsüne polis çağırmamasını ve kendi aralarında halledebileceklerini söyledi. Ancak servis şoförünün polis çağırmak istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, servisteki otel çalışanları müdahale etti. Bu sırada araçtaki 4 kişiden 1'i, yanındaki bıçakla çalışanlara saldırdı. Servisten inip kavgaya dahil olan 1 çocuk babası İsmail Takdir Kirişçi, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı. İş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kirişçi, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak İsmail Takdir Kirişçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.