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        Otel çalışanı, kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

        ANTALYA'da gece saatlerinde otel çalışanlarını taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası çıkan kavgada, evine gitmek için serviste olan barmen, 1 çocuk babası İsmail Takdir Kirişçi (36), aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:40
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        Otel çalışanı, kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü
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        ANTALYA'da gece saatlerinde otel çalışanlarını taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası çıkan kavgada, evine gitmek için serviste olan barmen, 1 çocuk babası İsmail Takdir Kirişçi (36), aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Aksu ilçesindeki bir otelin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, kavşakta, F.S., M.D., M.A. ve H.S.'nin içinde bulunduğu otomobille çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası otomobilden inen ve alkollü oldukları iddia edilen 4 kişi, servis sürücüsüne polis çağırmamasını ve kendi aralarında halledebileceklerini söyledi. Ancak servis şoförünün polis çağırmak istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, servisteki otel çalışanları müdahale etti. Bu sırada araçtaki 4 kişiden 1'i, yanındaki bıçakla çalışanlara saldırdı. Servisten inip kavgaya dahil olan 1 çocuk babası İsmail Takdir Kirişçi, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı. İş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kirişçi, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak İsmail Takdir Kirişçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

        Bir otelde barmen olarak çalışan İsmail Takdir Kirişçi'nin cenazesini teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Kirişçi'nin, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltındaki şüpheliler F.S., M.D., M.A. ve H.S.'nin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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