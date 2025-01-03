Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Denize bir adım' sloganıyla kiralanan sahildeki kaçak yapı kaldırıldı

        ANTALYA'nınince altın rengi kumu ve sahiliyle ünlü Lara Plajı'nda kaçak inşa edilen, internet üzerinden 'Denize sadece bir adım' açıklamasıyla kiralanan kaçak yapı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tebligatı sonrası işletme sahibi tarafından kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Denize bir adım' sloganıyla kiralanan sahildeki kaçak yapı kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nınince altın rengi kumu ve sahiliyle ünlü Lara Plajı'nda kaçak inşa edilen, internet üzerinden 'Denize sadece bir adım' açıklamasıyla kiralanan kaçak yapı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tebligatı sonrası işletme sahibi tarafından kaldırıldı.

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Lara Sahili'nde, 'kaçak yapı' işgalleri sürüyor. Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' adı verilen bir kaçak yapı inşa etti. Etrafı çitlerle çevrilen yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı. İnternette 'Denize günaydın' başlığıyla günlük 4 bin 560 liradan kiralanan yapının işletmeci de sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.

        BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Sitede 'Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez' açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi. DHA'nın konuyu gündeme taşımasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapının kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde yıkılacağına dair işletme sahibine tebligat yolladı. Belediyenin tebliğinin ardından sahildeki kaçak yapı, işletmecisi tarafından yerinden kaldırıldı. Kaçak yapının kaldırılmasının ardından bölge, havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Finike'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Finike'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret eden şüpheli yakalandı
        Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret eden şüpheli yakalandı
        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (4)
        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (4)
        Sanastçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (4)
        Sanastçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (4)
        Tartıştığı spotçunun iş yerini ateşe verdi, bina alev topuna döndü: 1 ölü,...
        Tartıştığı spotçunun iş yerini ateşe verdi, bina alev topuna döndü: 1 ölü,...
        Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden açıklama:
        Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden açıklama: