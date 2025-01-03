Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Yangın 1 saniyede yukarı çıktı'

        ANTALYA'daUfuk B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yangın 1 saniyede yukarı çıktı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daUfuk B. (40), iddiaya göre oturduğu apartmanın zemin katındaki spot dükkanı sahibi Mete Durupınar (49) ile satın aldığı televizyon nedeniyle tartıştıktan sonra iş yerinde yangın çıkardı. Yangında Durupınar hayatını kaybetti, bitişiğindeki çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen (62) ile Lokman Derya Yılmaz (53) yaralandı. Zarar gören evini temizlemeye gelen Gül İpek Erkuş, yangının 1 saniye içerisinde yukarı çıktığını söyledi.

        Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki 2'nci el eşya satılan dükkanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tüm apartmanı saran alevlere müdahale ederken, binada oturanlar kendilerini sokağa attı. Yangından bitişikteki çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen ile spot dükkanları bulunan Lokman Derya Yılmaz ve Mete Durupınar etkilendi. 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durupınar hayatını kaybetti, Özen Konya'ya sevk edildi, Yılmaz'ın tedavisi ise Antalya'da sürüyor.

        KUNDAKLAMA İDDİASI

        Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çakmak gazı kutusu buldu. İncelemede, spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile üst katında oturan Ufuk B.'nin televizyon satışı nedeniyle tartıştığı, Ufuk B.'nin dükkanı kundakladığı iddia edildi. Ekipler, Ufuk B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ufuk B., bugün gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

        EVLERİNİ GÖRMEYE GELDİLER

        Diğer yandan apartmanda oturanlar, sabah saatlerinde dairelerini görmek için binaya geldi. Evlerinde yanan eşyaları inceleyen apartman sakinleri, kullanılmayacak olanları dışarı çıkardı. 3 katlı apartmanın büyük bölümü ile yanındaki binanın bir kısmının yandığı görüldü. Bazı apartman sakinleri de zarar gören evlerinde temizlik yaptı.

        'ÇOK BÜYÜK BİR OLAY ATLATTIK'

        Yangında evi kısmen yanan Gül İpek Erkuş, "Salonda otururken yangını ablam fark etti. 1 saniye içerisinde de yangın yukarıya çıktı. Biz de hemen evleri boşalttık. Kedimiz evde kaldı, onu kurtaramadık. Aşağı indik ve itfaiye ekipleri geldi. Aşağıda bulunan dükkanda bir kişinin kaldığını fark ettiler ve onu kurtarma çalışmalarına başladılar. Dumandan zehirlenmiş. Hastaneye yetiştirdiler. Bizim ev de yangından dolayı zarar gördü. Sabah geldik ve evimizi temizlemeye başladık. Çok büyük bir olay atlattık. Camlarımız patladı. Diğer odaların tamamı da dumandan etkilendi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Antalya 2024'te en fazla Rus ve Alman turisti ağırladı
        Antalya 2024'te en fazla Rus ve Alman turisti ağırladı
        Kaçakçıların elinden kurtarılan doğan yavrusu özgürlüğe kanat açtı
        Kaçakçıların elinden kurtarılan doğan yavrusu özgürlüğe kanat açtı
        Kaş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Kaş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Ferdi Tayfur'un cenazesi, İstanbul'a götürüldü
        Ferdi Tayfur'un cenazesi, İstanbul'a götürüldü
        Kuran'a saygısızlık şüphelisi gözaltına alındı
        Kuran'a saygısızlık şüphelisi gözaltına alındı
        3 gün işkence edilip, böcek yedirilen Vedat: 11 duruşma görüldü, bir karar...
        3 gün işkence edilip, böcek yedirilen Vedat: 11 duruşma görüldü, bir karar...