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        Kuran'a saygısızlık şüphelisi tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIAntalya'daKuran'ı Kerim'e saygısızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:27
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        Kuran'a saygısızlık şüphelisi tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'daKuran'ı Kerim'e saygısızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan T.S.Ü., çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.S.Ü., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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