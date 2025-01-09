'Karşınızdaki kadın, tartışmayın' diye uyardı, darbedildi

ANTALYA'da Satılmış Mayacı (38), eşi ve çocuğuyla gittiği alışveriş merkezinin otoparkında kadın sürücüyle tartışan diğer araçtaki 2 kişiyi uyarınca saldırıya uğradı. Darp raporu alarak kendisine saldıran M.B. ve İ.B.'den şikayetçi olan Mayacı, "Başkasını korumaya çalışırken, ben saldırıya uğradım" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan Satılmış Mayacı, eşi ve çocuğuyla birlikte geçen hafta cumartesi günü bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş sonrası eşi ve çocuğuyla otoparktaki aracına binen Mayacı, kadın sürücüyle tartışan diğer araçtaki 2 kişinin yanına giderek, 'Karşınızdaki kadın, tartışmayın' diyerek uyardı. Bunun üzerine araçtan inen M.B. ve İ.B., Mayacı'ya saldırdı. Mayacı'nın araçta bulunan eşi ve çocuğu büyük korku yaşarken, çevredekiler M.B. ve İ.B.’yi yatıştırmaya çalıştı. Mayacı ise cep telefonu ile kendisine saldıran bu kişileri görüntülemeye başladı. Mayacı'nın elindeki cep telefonunu alan saldırganlardan biri, yere atıp kırdı. İkilinin elinden kurtulan Mayacı, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Elinde ve boynunda çizikler oluştuğu için darp raporu alan Mayacı, ardından polis merkezine giderek M.B. ve İ.B.'den şikayetçi oldu.