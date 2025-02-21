ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümü kaza mı cinayet mi' sorusuna, keşif raporu ışık tutacak

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın (55), ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, Bahar'ın tekneden mi itildiği yoksa kazara mı düşüp öldüğünün belirlenmesi için yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı, kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren üç kişi, sabah limana dönmek üzere hareket etti. İddiaya göre Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir koltuğun denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırladı. Ali Bahar'ın vücudunda 2,55 promil alkol ve anestezik ilaç lidokain maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi.

OLAY GÜNÜ YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Davanın ilk duruşması, Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, çocukları Ladin ve Ali Tibet Bahar ile tutuksuz sanık M.S.Ç. ve taraf avukatları katıldı. İddianamede Bahar ile duygusal ilişkisi olduğu öne sürülen Y.C.Ç. ise duruşmaya katılmadı, savunmayı avukatı yaptı.

Mahkeme hakimi, sanık M.S.Ç.'den olay günü gördüklerini ve yaşadıklarını detaylıca anlatmasını istedi. M.S.Ç, Bahar'ı 30 yıldır tanıdığını ve hayatının en zor anlarından birini yaşadığını anlattı. Ali Bahar'ın tekne turu için kendisine çok ısrarcı olduğunu anlatan M.S.Ç., Bahar'ın tekneye sevgilisi olduğu iddia edilen Y.C.Ç. ile birlikte geldiklerini, kimsenin görmemesi için marina açığından ikiliyi tekneye aldığını, olay günü tüm detayları 20'ye yakın telefon görüşmesiyle netleştirdiklerini anlattı. M.S.Ç., "Kemer'de buluşmayı planladık. Bana Y.C.Ç'yi de davet ettiğini söyledi. 'Y.C.Ç'yi evinden alırsın ve saat 19.00'da marina kapısından ben alırım sizi' dedi. O gün 18-20 kadar telefonlaşmamız oldu" dedi.

Hakimin, Y.C.Ç. ile Bahar'ın arasındaki ilişkinin ne olduğunu sorması üzerine sanık M.S.Ç. “Bir arkadaşlıkları ve 4 yıldır ilişkileri olduğunu kendi anlatımlarından duyuyordum. 1,5 yıldır da şahit oldum. Marina kapısına geldim. Ali Bahar, marinanın plaj kısmında ahşap platformda bizi karşılayacağını söylemişti. Gittiğimizde bizi karşıladı. Tekneyi bağlamamış, eliyle iskele babasını tutmuş bekliyordu. Tekneye bindik, açıldık" diye konuştu. Ali Bahar ile 300'e yakın tekne turuna çıktıklarını, her ikisinin de tekneyi sırayla kullandıklarını anlatan M.S.Ç., Kemer koylarında sabaha kadar gezi yapıp Phaselis Koyu'nda demirlediklerini, kendisinin teknenin alt kısmında uyuduğunu, çok fazla alkol almadığını anlattı. Ali Bahar ile Y.C.Ç.'nin denize girip sabaha kadar alkol aldığını ifade eden M.S.Ç., “Sabah dönüşe geçecektik. Ali sabah kahvaltı hazırladı. İçki hazırladı, ben içmedim ama Ali hem kendi bardağını içti hem Y.C.Ç'nin bardağından içti. Emin değilim ama sanırım Y.C.Ç. almadı alkol. Tekne koydan çıkarıldı ve otomatik pilota alındı. Kemer'e doğru dönüşe geçtik. Ben içeride, onlar arkada oturdu. Ben tekneyi kullanmadım tekne kendisi gidiyordu. İçeride oturup sadece rotayı tedbir amaçlı kontrol ediyordum" diye konuştu. 'ALİ ORADA KANLAR İÇERİSİNDE' M.S.Ç., koltuğun denize düştüğünü ve rüzgarla deniz yüzeyinde savrulduğunu, Bahar'ın da koltuğu almak için kendisine denizcilerin kullandığı ve geri manevra anlamına gelen 'Tornistan' komutunu verdiğini anlattı. M.S.Ç., “Dümendeyken geriye bakıp Ali ile göz teması kurdum. Bana tornistan komutunu verdi. Ben de onu onaylar nitelikte tornistan komutunu tekrar ederek önüme dönüp geri manevra yaptırdım. 2-3 saniye sonra geri bakınca Ali'yi yerinde göremedim. Makineleri durdurup koşarak teknenin arkasına gittim. Oraya gittiğimde Y.C.Ç. bağırarak 'Ali orada kanlar içerisinde' diye söyleyince anladım durumu" dedi. 'İLİŞKİYİ İTİRAF EDİNCE İFADESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ' Bahar'ı kurtarmak için denize atladığını anlatan M.S.Ç., “Onu kucağıma aldım ve 'Korkma seni kurtaracağım' dedim. Bilinci yerindeydi. Tekneye aldım, sonra tekne kayalıklara yanaştı. O sırada 112'yi aramıştık ve sahil güvenliğin botu geldi, bizi bota aldı. Y.C.Ç.'nin nerede olduğunu sorduğumda ise sahil güvenlik ofisine götürüldüğünü öğrendim" dedi.