Otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Korkuteli- Antalya yolunda meydana geldi. Oğuzhan Yorgun yönetimindeki 07 D 7400 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı. Kazada sürücü Oğuzhan Yorgun (18) ile araçta bulunan Tunahan Zobu ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkarılan Yorgun ve Zobu, ilk müdahale sonrası ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin park halindeki araçlara çarpıp, savrulduğu anlar yer aldı.