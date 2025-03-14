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        Otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 01:43 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:45
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        Otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı
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        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Korkuteli- Antalya yolunda meydana geldi. Oğuzhan Yorgun yönetimindeki 07 D 7400 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı. Kazada sürücü Oğuzhan Yorgun (18) ile araçta bulunan Tunahan Zobu ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkarılan Yorgun ve Zobu, ilk müdahale sonrası ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin park halindeki araçlara çarpıp, savrulduğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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