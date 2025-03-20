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        Felçli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Serik ilçesindeki tek katlı evin zemin katında çıkan yangında, yatalak durumdaki Sevim Özdemir (73) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:20
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        Felçli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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        ANTALYA'nın Serik ilçesindeki tek katlı evin zemin katında çıkan yangında, yatalak durumdaki Sevim Özdemir (73) hayatını kaybetti. Haberi alıp olay yerine gelen oğlu Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı.

        Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi'ndeki 3 yıl önce kısmi felç geçirdiği için yatalak halde olan Sevim Özdemir'in oğluyla birlikte yaşadığı tek katlı evin zemin katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Haberi alıp olay yerine gelen Sevim Özdemir'in oğlu Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Mesut Özdemir, "Beraber yaşıyoruz. İşten geldim. Baktım duman çıkıyor. İçeri giremedim. İtfaiyeyi aradım. İtfaiye geldi ama annemi kurtaramadık. Yangının klimadan ya da elektrik aksamından çıktığı söylendi" dedi. Sevim Özdemir'in cansız bedeni incelemenin ardından morga konuldu.

        Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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