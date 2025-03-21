Kar, Antalya- Konya yolunda ulaşımı aksatıyor

ANTALYA-Konya yolunun Alacabel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Antalya- Konya yolunun Akseki- Seydişehir geçişindeki 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Trafik ekipleri, kış lastiği ve zincirsiz araçların yola çıkmasına izin vermezken, ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü sağlanıyor. Kar yağışı ve zaman zaman tipinin etkisini gösterdiği yolda trafik kazaları da yaşandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürdü.