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        Kar, Antalya- Konya yolunda ulaşımı aksatıyor

        ANTALYA-Konya yolunun Alacabel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:40
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        Kar, Antalya- Konya yolunda ulaşımı aksatıyor
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        ANTALYA-Konya yolunun Alacabel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        Antalya- Konya yolunun Akseki- Seydişehir geçişindeki 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Trafik ekipleri, kış lastiği ve zincirsiz araçların yola çıkmasına izin vermezken, ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü sağlanıyor. Kar yağışı ve zaman zaman tipinin etkisini gösterdiği yolda trafik kazaları da yaşandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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