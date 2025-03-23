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        4 bölgede 'şiddetli kuraklık' tehlikesi

        TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:25
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        4 bölgede 'şiddetli kuraklık' tehlikesi
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        TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, özellikle Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2025 yılında ciddi kuraklık riskleri yaşanabileceğine dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analizi haritalarında, bu 4 bölge için 'şiddetli kuraklık' uyarısı bulunuyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı ocak ve şubat aylarına ait yağış, sıcaklık ve kuraklık analiz raporlarına göre yağışlarda geçen yıllara göre düşüş yaşanırken, sıcaklıkların artması, meteorolojik kuraklık olaylarını da artırdı. TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 2025 yılında başta Akdeniz olmak üzere, Türkiye'de 4 bölge için kuraklığın çok ciddi risklere neden olabileceğine dikkat çekti.

        KARLA ÖRTÜLÜ GÜN SAYISI DÜŞTÜ

        2020 yılı öncesi 10,9 gün olan yağışlı gün sayısının sonraki yıllarda ciddi düşüşle yıllık ortalama 5,9 güne kadar gerilediğini belirten Dr. Kesici, son 10 yılda önceki yıllara göre azalan karla örtülü gün sayısının da 6,2 güne kadar düştüğünü açıkladı. Dr. Kesici, bu sebeplerle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olağanüstü yüksek hava sıcaklıklarına bağlı ilerleyen günlerde suya ulaşmakta çok ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

        TARIMSAL ÜRETİMDE KAYIP YAŞANABİLİR

        Tarımsal üretimde de muhtemel aşırı kuraklık nedeniyle çok ciddi kayıplar yaşanabileceğini belirten Dr. Erol Kesici, “Bölgede yaşanacak kuraklık nedeniyle oluşturulacak kriz yöntemleriyle acil önlemler alınması gerekmektedir. Göller Yöresi’nde yer alan çok sayıda doğal tatlı su gölü, dereler, gölet ve barajlarda doluluk oranları, su seviyelerinde çok ciddi azalma ve kirlilik sorunu yaşanmaktadır. Ayrıca bölgede kontrolsüz artan sondaj kuyuları da yer altı sularının azalmasına neden olmaktadır" dedi.

        TARIMSAL SULAMA UYARISI

        İlerleyen günlerde artan sıcaklıkla birlikte su kaynaklarındaki buharlaşmanın da aşırı düzeyde artacağına vurgu yapan Dr. Erol Kesici, başta tarımsal sulama olmak üzere su kaynaklarının kullanımında çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Yörede hangi yerlerin kuraklıktan nasıl ve ne oranda etkilendiği, bu alanlardaki üretim alanlarında kuraklığa bağlı ürünlerin kalite ve nitelik bakımından kayıplarının belirlenmesinin önemli olduğunu anlatan Dr. Kesici, “Akdeniz Bölgesi'nde çok su isteyen ürün deseninden vazgeçilmelidir. Antalya iklim bakımından çok verimlidir, fakat burada isteyen istediği ürünü yetiştirmemelidir. Bu nedenle Akdeniz Bölgesi’nde ve ülkemizde ürün deseni, sulama yöntemleri, kaçak kayıplar gibi konularda siyasi iradede kararlılık ve toplumsal desteğin yanı sıra, finansal kaynak ve sürekli denetimlerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

        4 BÖLGEDE 'ŞİDDETLİ KURAKLIK'

        Diğer yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analiz raporlarına göre şubat ayında Akdeniz ve Ege bölgelerinin tamamı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin de önemli bölümünde 'şiddetli kuraklık' görülüyor. Marmara'da ise Tekirdağ için 'şiddetli kuraklık' gösterildi. 2025 şubat ayı yağışı normalin altında, geçen yılın şubat ayının ise üzerinde gerçekleşti. Şubat ayı normali (1991-2020) 59,8 kg iken bu yıl metrekareye 40 kg ortalama yağış düştü. Yağışlarda normaline göre yüzde 33 azalma yaşandı.

        YAĞIŞLAR YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE AZALDI

        Yağışlar Ege ve Akdeniz bölgeleri, Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısı, Hatay, Artvin, Ardahan, Erzurum, Bingöl, Van ve Mardin çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'tan fazla azaldı. Karadeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde normalleri altında yağış alırken, normaline göre en fazla azalma yüzde 74 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti.

        BURDUR'DA SON 65 YILIN EN DÜŞÜK YAĞIŞI

        İl geneli yağışlarda en az yağış 7,5 kg ile Burdur'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 86 ile yine Burdur'da meydana geldi. Göller Yöresi’ndeki birçok gölün bulunduğu Burdur'da son 65 yılın en düşük şubat ayı yağışı kaydedildi. Türkiye genelinde şubat ayında ortalama 9,7 gün yağış görüldü. Ege Bölgesi'nin orta ve güneyi, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, Konya, Mersin, Kars çevrelerinde ise 3 güne kadar düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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