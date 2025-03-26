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        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (3)

        VALİŞAHİN: ÖLÜ, YARALI YOKAntalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası hastane önünde açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Hastanemizin acil servis bölümü deposunda bugün saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:35
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        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (3)
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        VALİŞAHİN: ÖLÜ, YARALI YOK

        Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası hastane önünde açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, “Hastanemizin acil servis bölümü deposunda bugün saat 11.55 sıralarında elektrik aksamından olduğunu değerlendirdiğimiz bir yangın çıktı. Yangından dolayı yoğun duman oluştu. Bundan dolayı B Blok’taki yoğun bakım başta olmak üzere tahliye ettik. Yangından dolayı herhangi bir yaralı ve ölü yok. İtfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Detaylı çalışma yapıyorlar. Tüm görevlilerimiz işlerinin başında. Acil servislerimizin kapasitesi yeterlidir” dedi.

        Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise “Çok hızlı fark edildi. Hem valiliğimize hem itfaiyemize hem tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes canıgönülden koşturdu. Şu an bildiğimiz kadarıyla içeride hasta ve personelimiz yok. En kısa zamanda revize edip hastalarımızı geri alacağız. Hastanelerimiz de hastalarımızı aldılar. Herhangi bir can kaybımız yok” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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