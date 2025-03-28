Kampanyası tamamlanan SMA'lı Yusuf, tedavi için Almanya'ya gidecek

ANTALYA'da 10 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konulan Yusuf Yiğit'in (3) tedavisi için düzenlenen kampanya tamamlandı. Hayırseverlerin desteğiyle Yusuf'un tedavisi için gerekli olan 1 milyon 801 bin avro, 19 ayda toplandı. Yusuf Yiğit, tedavi için ailesiyle Almanya'ya gidecek.

Kepez ilçesinde yaşayan Selma ve Ramazan Bakırdağ çiftinin 4'üncü çocuğu Yusuf Yiğit, Ekim 2022'de dünyaya geldi. 10 günlükken topuk kanı alınan Yusuf’a, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Bakırdağ çifti, Yusuf Yiğit'in gen tedavisi için Antalya Valiliği'ne SMA kampanyası başvurusunda bulundu. Kısa sürede başvurusu kabul edilen Yiğit'in kampanyasında tedavi için gereken miktar, 1 milyon 801 bin avro olarak belirlendi.

Bakırdağ çifti sosyal medya üzerinden ve sokaklarda yaptıkları çağrılarla çocuklarının tedavisi için destek istedi. Çalışmalarla 19 ayın sonunda gen tedavisi için gerekli miktar dün toplandı. Paranın toplanmasıyla Yusuf Yiğit, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından tedavi için ailesiyle Almanya'ya gidecek.

Aile tarafından kampanya için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: