Babasına kızıp evi yaktı; 'Yansın evi, barkı umrumda değil' dedi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde babası Mustafa G. (63) ile tartışan Hasan G. (32), benzin döküp evi ateşe verdi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, gözaltına alınan Hasan G. "Yansın evi, barkı umrumda değil" dedi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Adil Aydın Caddesi'ndeki tek katlı evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Babasıyla tartıştıktan sonra motosikletten aldığı benzinle evi ateşe verdiği ileri sürülen Hasan G., itfaiye ekibine direnip, zorluk çıkardı. Hasan G., olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hasan G., polis merkezine götürülürken, "Yansın evi, barkı umrumda değil. Yaktım, insan öz oğlunun başına vurur mu? Tutuklayacaksanız tutuklayın' dedi. Diğer yandan ekiplerin evde hareketsiz bulduğu Mustafa G. dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Mustafa G., Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın kısa sürede söndürülürken, soruşturma başlatıldı.