Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Babasına kızıp evi yaktı; 'Yansın evi, barkı umrumda değil' dedi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde babası Mustafa G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasına kızıp evi yaktı; 'Yansın evi, barkı umrumda değil' dedi
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde babası Mustafa G. (63) ile tartışan Hasan G. (32), benzin döküp evi ateşe verdi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, gözaltına alınan Hasan G. "Yansın evi, barkı umrumda değil" dedi.

        Serik ilçesi Merkez Mahallesi Adil Aydın Caddesi'ndeki tek katlı evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Babasıyla tartıştıktan sonra motosikletten aldığı benzinle evi ateşe verdiği ileri sürülen Hasan G., itfaiye ekibine direnip, zorluk çıkardı. Hasan G., olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hasan G., polis merkezine götürülürken, "Yansın evi, barkı umrumda değil. Yaktım, insan öz oğlunun başına vurur mu? Tutuklayacaksanız tutuklayın' dedi. Diğer yandan ekiplerin evde hareketsiz bulduğu Mustafa G. dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Mustafa G., Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın kısa sürede söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Yüzde 90 engelli Emrecan'a 'taciz' suçlaması
        Yüzde 90 engelli Emrecan'a 'taciz' suçlaması
        Polonya uçağı, teknik arıza nedeniyle Antalya'ya indi
        Polonya uçağı, teknik arıza nedeniyle Antalya'ya indi
        Antalya Valisi Şahin, bayramda görevli kamu personelini ziyaret etti
        Antalya Valisi Şahin, bayramda görevli kamu personelini ziyaret etti
        Minik sincaba 'annelik' yapıyor
        Minik sincaba 'annelik' yapıyor
        Asırlık geleneği yaşatıp, cami bahçesinde çocuklara şeker dağıttılar
        Asırlık geleneği yaşatıp, cami bahçesinde çocuklara şeker dağıttılar
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı