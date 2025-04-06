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        Alanyaspor - Bodrum FK: 0-1

         STAT:GAİN Park StadyumuHAKEMLER: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen BaltacıALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:39
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        Alanyaspor - Bodrum FK: 0-1
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        STAT:GAİN Park Stadyumu

        HAKEMLER: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin (Dk. 63 Hadergjonaj), Richard (Dk. 77 Lima), Janvier (Dk. 89 Arda Usluoğlu), Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta (Dk. 63 Sporar), Cordova (Dk. 63 Hwang)

        BODRUM FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 46 Celustka), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Herelle), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Okita), Fredy, Bardhi (Dk 90+4 Brazao), Seferi

        GOLLER: Dk. 81 Ali Aytemur (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Enes Keskin, Richard, Lima (ALANYASPOR) – Erkan Değişmez (BODRUM FK)

        SÜPER Lig'in 30’uncu haftasında Alanyaspor sahasında Bodrum FK’yı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        21’inci dakikada Alanyaspor’un merkezden geliştirdiği atakta Richard'ın pasıyla topla buluşan Cordova'nın şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

        26’ncı dakikada Alanyaspor’un merkezden gelişen atağında Janvier’in ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Vilhena’nın şutunu kaleci Sousa kurtardı. Ardında Bodrum FK savunması topu uzaklaştırdı.

        39’uncu dakikada Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Cordova’nın ceza sahası dışından içeriye gönderdiği ortada topa yükselen Vilhena’nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        62’nci dakikada Bodrum FK’nın sağ taraftan gelişen atağında son çizgide topla buluşan Seferi Balkovec'i geçerek yaptığı vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

        67’nci dakikada Bodrum FK’nın sol taraftan gelişen atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla üstten dışarı çıktı.

        81’inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol taraftan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşu ağları havalandırdı: 0-1

        Mücadele Bodrum FK’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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