Kemer'de turizm sezonu, olimpiyat ateşiyle açıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 9 kilometrelik doğa yürüyüşünde, ilk olimpiyatların meşalesinin yakıldığı yer olan Yanartaş'ta yakılan meşalenin Çıralı sahiline taşınması ile turizm sezonu açıldı.

Kemer'de 'Çıralı Nature Fest' adı altında, Kemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı. 9 kilometrelik doğa yürüyüşüne Kaymakam Ahmet Solmaz, Kaymakam Refiki Uğur Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu, kurum müdürleri, Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri, Orman İşletme Şefliği ekipleri, jandarma ekipleri, muhtarlar, Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 3,5 saat civarında süren etkinlik, Ulupınar Mahallesinde başladı. Çıralı'da bulunan ve olimpiyat ateşinin ilk yakıldığı yer olarak bilinen Yanartaş'a gelen yaklaşık 150 kişilik yürüyüş ekibine, yerel tarihçi Ramazan Kar tarafından Yanartaş'a ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 yıldır yandığı bilinen, sönmeyen ateş ile yakılan meşale, Kaymakam Ahmet Solmaz'a teslim edildi. Daha sonra Çıralı sahiline gelen grup, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Gösterinin ardından Kaymakam Solmaz, Yanartaş'tan getirilen meşale ile alandaki odunları yakarak, turizm sezonunun açılışını yaptı.

ÇIRALI'DA İLK KEZ DÜZENLENDİ

Etkinlik sonunda konuşan Kaymakam Ahmet Solmaz, “Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi anlamında özellikle yaz döneminin haricinde kalan diğer aylarımızı daha etkin hale getirmek için, en güzel argümanımız, servetimiz olan doğanın güzel imkanlarından, görüntülerinden faydalanabilmek için çeşitli etkinlikler, aktiviteler planlıyorduk. Bugün Çıralı'da ilk kez düzenlenen Çıralı Nature Fest için bir araya geldik. Hem ilçe merkezinden hem de Çıralı'daki yerel halkımızın katıldığı güzel bir yürüyüş etkinliğiyle güne başladık. Amacımız bölgenin güzel manzaralarını, trekking yaparken bütün katılımcıların görmesini sağlamaktı. Hem de Çıralı bölgemizde yer alan Yanartaş'ın mitolojik hikayesine ilişkin bilgilendirme yapmaktı" dedi.

'YAKLAŞIK 3 BİN YILDIR HİÇ SÖNMEDİ'

Yanartaş bölgesinde hiç sönmeyen bir ateş olduğunu aktaran Solmaz, şöyle konuştu:

"Yanartaş'ta bulunan ateşin mitolojik çağda yaşayan Kimera (Chimaira) isminde bir ejderhanın olduğu, bu ejderhanın keçi vücudunda ve aslan başlı, yılan kuyruklu olduğu ve sürekli ağzından ateş çıkardığı ifade ediliyor. Tabii bunun etrafa verdiği zararın önlenmesi anlamında ortaya çıkan Pegasus isimli bir atla mücadele ettiği, sonunda ejderhayı yerin dibine gönderdiği şeklinde bir hikaye. Bu hikayenin mitolojik çağdan bu zamana kadar gelmiş olması ve ateşin yaklaşık 3 bin yıldır aralıksız yanıyor olmasından dolayı hakikaten ilgi çekici bir mevcut. Bölgemizde turizm sezonunun açılışına esas alarak oradan aldığımız ateşi, Çıralı bölgesinde güzel bir turizm sezonu açılış ateşi şeklinde lanse ettik. İlkini düzenlediğimiz Çıralı Nature Fest'i, supboard ve yoga gibi sportif faaliyetlerle destekleyerek içeriği zengin bir şekilde devamını gerçekleştirmek için planlamalara bugünden itibaren başladık."