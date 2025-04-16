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        Araçları için evde şarj istasyonu kuranlara 'yangın riski' uyarısı

        ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, elektrikli araçların kullanımının artması ile ev ve iş yerlerine gelişigüzel kurulan şarj cihazlarının ciddi tehlikelere ve yangınlara yol açabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:25
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        Araçları için evde şarj istasyonu kuranlara 'yangın riski' uyarısı
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        ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, elektrikli araçların kullanımının artması ile ev ve iş yerlerine gelişigüzel kurulan şarj cihazlarının ciddi tehlikelere ve yangınlara yol açabileceğini söyledi. Tat, "Bu cihazlar kurulurken mutlaka yetkili elektrik mühendisi tarafından kontrol edilmeli. Dağıtım şirketinden enerji müsaadesi alınmalı ve tüm sistem yasal olarak projelendirilerek idarelerden onay alınmalı" dedi.

        EMO Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, elektrikli araçların karbon salınımını azaltması açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Tat, "Teknoloji gelişiyor ve bizim de bu sürece ayak uydurmamız gerekiyor. Bu araçların verimli olabilmesi için kullanılan elektriğin de yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması büyük önem taşıyor" dedi. Elektrikli araç kullanımının hızla arttığını belirten Şaban Tat, en büyük sorunlardan birinin şarj altyapısı olduğunu dile getirdi. Kullanıcıların çoğunlukla araçlarını evlerinde ya da iş yerlerinde şarj etmeye yöneldiğini söyleyen Tat, "Kullanıcılar, 'wall box' adı verilen şarj cihazlarını evlerine kurdurmak istiyor. Ancak çoğu zaman bu cihazlar yetkisiz kişilerce, teknik altyapı kontrolü yapılmadan bağlanıyor. Bu da ciddi güvenlik riskleri doğuruyor" diye konuştu.

        'APARTMANLARDA YANGIN RİSKİ ARTIYOR'

        Şarj cihazlarının kurulumunda yasal prosedürlerin önemine dikkati çeken Şaban Tat, "Bu cihazlar kurulurken mutlaka yetkili elektrik mühendisi tarafından kontrol edilmeli. Dağıtım şirketinden enerji müsaadesi alınmalı, binanın panosu incelenmeli, kablo kesitleri uygun olmalı ve tüm sistem yasal olarak projelendirilerek idarelerden onay alınmalı" dedi. Apartmanlarda yaşanan sıkıntılara da dikkati çeken Tat, "Bir sitede yaşayan birçok kişi kendi dairesine şarj cihazı bağlamak istiyor. Bu cihazlar aynı anda kullanıldığında binanın ana panosu aşırı yükleniyor, bu da yangın riskini artırıyor. Aynı zamanda araçların arızalanmasına yol açabiliyor" diye konuştu. Şaban Tat, site yönetimlerini bu konuda dikkatli olmaları için uyararak, kurulumlarda mutlaka uzman mühendis desteği alınması gerektiğini vurguladı.

        FİRMALARA ORTAK PLATFORM ÇAĞRISI

        Kamuya açık hızlı şarj istasyonlarına değinen Tat, Türkiye genelinde 140'tan fazla lisanslı şarj firması olduğunu hatırlatarak, "Her firmanın ayrı bir mobil uygulaması var. Bir kullanıcı bu uygulamaları tek tek indirip, kayıt olmak zorunda kalıyor. Bu da özellikle yaşlı kullanıcılar için zorlayıcı. Tüm firmalar tek bir ortak platform üzerinden hizmet vermeli" dedi. Şarj istasyonlarının yerini gösteren tabelaların da yetersiz olduğunu dile getiren Şaban Tat, "Bazı alışveriş merkezlerinde istasyonlar bodrum katlarda gizli kalıyor. Kullanıcılar istasyonun yerini bulmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle tabelaların standartlara uygun, görünür yerleştirilmesi gerekiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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