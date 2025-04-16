Araçları için evde şarj istasyonu kuranlara 'yangın riski' uyarısı

ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, elektrikli araçların kullanımının artması ile ev ve iş yerlerine gelişigüzel kurulan şarj cihazlarının ciddi tehlikelere ve yangınlara yol açabileceğini söyledi. Tat, "Bu cihazlar kurulurken mutlaka yetkili elektrik mühendisi tarafından kontrol edilmeli. Dağıtım şirketinden enerji müsaadesi alınmalı ve tüm sistem yasal olarak projelendirilerek idarelerden onay alınmalı" dedi.

EMO Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, elektrikli araçların karbon salınımını azaltması açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Tat, "Teknoloji gelişiyor ve bizim de bu sürece ayak uydurmamız gerekiyor. Bu araçların verimli olabilmesi için kullanılan elektriğin de yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması büyük önem taşıyor" dedi. Elektrikli araç kullanımının hızla arttığını belirten Şaban Tat, en büyük sorunlardan birinin şarj altyapısı olduğunu dile getirdi. Kullanıcıların çoğunlukla araçlarını evlerinde ya da iş yerlerinde şarj etmeye yöneldiğini söyleyen Tat, "Kullanıcılar, 'wall box' adı verilen şarj cihazlarını evlerine kurdurmak istiyor. Ancak çoğu zaman bu cihazlar yetkisiz kişilerce, teknik altyapı kontrolü yapılmadan bağlanıyor. Bu da ciddi güvenlik riskleri doğuruyor" diye konuştu.