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        Golfün dünya yıldızları Belek'te buluşacak

        DÜNYA golfünün yıldızlarını Belek'te buluşturacak Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs'ta Regnum Carya, Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:15
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        Golfün dünya yıldızları Belek'te buluşacak
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        DÜNYA golfünün yıldızlarını Belek’te buluşturacak Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs’ta Regnum Carya, Carya Golf Kulübü’nde düzenlenecek.

        Turkish Airlines Open; 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki başarılı organizasyonların ardından, Regnum’un dünya standartlarındaki golf sahası olan Carya Golf Kulübü’ne geri dönüyor.

        PGA Turu’ndan sonra dünyanın en önemli golf organizasyonu olan DP Dünya Turu (DP World Tour) kapsamında düzenlenecek Turkish Airlines Open bu yıl Avrupa kıtasındaki ilk turnuva olma özelliğini taşıyor. 2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvaya 156 profesyonel golfçü katılacak. Turnuvaya katılacak isimler arasında; 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2018 yılı Turkish Airlines ikincisi Haotong Li, Ryder Cup’ın eski yıldızlarından ve 2017 yılı Turkish Airlines Open üçüncüsü Nicolas Colsaerts, 2019 Turkish Airlines Challenge şampiyonu Connor Syme ve 2013 yılı Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson bulunuyor.

        Bu yıl 8’inci kez düzenlenecek organizasyonda üç Türk profesyonel Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de wild card ile mücadele edecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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