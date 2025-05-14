54 yıllık esnaftan 'yorgancılık unutulmasın' çağrısı

ANTALYA'da yarım asrı aşkın süredir yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz (69), unutulmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Ekonomik şartlar, çırak sıkıntısı ve hazır ürünler nedeniyle mesleğin geleceğinden endişeli olan Yılmaz, “Türkiye'nin herhangi bir yerine gideyim, sadece sanatımı icra ederek günlük ihtiyacımı karşılayabilirim. Ama değerini bilen kalmadı" dedi.

Yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz, 50 yılı aşkın süredir sürdürdüğü baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Yorgancılığa 1971 yılında babasının yanında çırak olarak başlayan Yılmaz, “Babamın her işine yardım ederek hem öğüt dinleyerek hem de uygulayarak 3-4 yıl içinde öğrendim" diye konuştu. El işçiliğiyle yorgan dikmeye devam eden İbrahim Yılmaz, ekonomik zorluklar, çırak yetişmemesi ve hazır ürünlere yönelim nedeniyle mesleğin unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

‘EL İŞÇİLİĞİ FİYATIMIZA YORGAN SATILIYOR’

Eskiden her gelin için özel olarak dikilen ipek yorganların artık tercih edilmediğini belirten Yılmaz, “Hayat pahalılığı nedeniyle ipek yorgan yaptıran neredeyse kalmadı. Oysa eskiden en az bir tane mutlaka yapılırdı. Şimdi düz yorgan yapılıyor çünkü nevresim içine giriyor ve daha ucuz" ifadelerini kullandı.

Geçmişte el emeğiyle yapılan motifli, kabartmalı yorganların artık ilgi görmediğini söyleyen İbrahim Yılmaz, “Sanatımızı yozlaştıran şey, ucuzluk. Vatandaş makine yorganına yöneliyor çünkü bizim el işçiliği fiyatımıza yorgan satılıyor" dedi. 22 METREKAREDE ÇALIŞIYOR 1999'dan bu yana aynı dükkanda çalıştığını belirten Yılmaz, “Aslında imalathane ve kabartma bölümü ayrı olmalı ama ekonomik koşullar nedeniyle hepsini 22 metrekarede yapıyoruz. İkinci bir yer tutmak mümkün değil" diye konuştu. Son yıllarda vatandaşların yeniden yün yorgan diktirmeye başladığını söyleyen İbrahim Yılmaz, “Eski yorganlarını getirip içini yıkatıyorlar, yeniden diktiriyorlar. Bu hareketlilik özellikle yaz sonu ve sonbaharda artar. Kışa hazırlık başlar" diye konuştu. Yorgancılığın halen geçerli bir meslek olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Türkiye'nin herhangi bir yerine gideyim, sadece sanatımı icra ederek günlük ihtiyacımı karşılayabilirim. Ama değerini bilen kalmadı. Bu meslek altın bileziktir" diye konuştu. Elle dikilen yorganın halen tercih edildiğini ancak fiyat farkı nedeniyle alınamadığını belirten İbrahim Yılmaz, “Vatandaş makine istemiyor, el işi arıyor. Ama fiyat farkı yüzünden hazır yorgana kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.