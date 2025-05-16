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        Kazada ölen arkadaşının cansız bedeninin başından ayrılmadı

        ANTALYA'da virajda refüje ve ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Gökhan Tunca (27), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:31
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        Kazada ölen arkadaşının cansız bedeninin başından ayrılmadı
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        ANTALYA'da virajda refüje ve ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Gökhan Tunca (27), yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenip gelen arkadaşı, çömelip uzun süre Tunca'nın cansız bedenine baktı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gökhan Tunca’nın, çalıştığı diş kliniğine giderken virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca’nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

        Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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