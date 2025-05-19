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        Antalya'da müstakil evde yangın paniği; torun parkta bulundu

        ANTALYA'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında, 8 yaşındaki Umut Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:45
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        Antalya'da müstakil evde yangın paniği; torun parkta bulundu
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        ANTALYA'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında, 8 yaşındaki Umut Y.'nin evde olduğu sanılırken, oyun oynamak için parka gittiği ortaya çıktı. Babaannenin de pazara gittiği sırada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6106 sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Müstakil evden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak evde yaşayan 8 yaşındaki Umut Y.'nin parka oyun oynamaya; babaanne Kıymet Y.'nin de pazara gittiği öğrenildi. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yoğun duman ve alevlerin etkisiyle evin iç kısmı tamamen zarar görürken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının çevredeki diğer evlere sıçraması da engellendi.

        POLİS EKİPLERİ PARKTA BULDU

        Yangın esnasında evde olduğu sanılan Umut'u, polis ekipleri oyun oynamaya gittiği parkta buldu. Evin bahçesinde torunu için gözyaşı döken babaanne, torununun ekipler tarafından bulunmasının ardından sakinleşti. Parkta bulunan Umut, tedbir amaçlı ambulansta muayene oldu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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