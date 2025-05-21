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        Kıl dönmesine estetik ve kalıcı müdahale

        YAŞAM kalitesini olumsuz etkileyen 'kıl dönmesi' hastalığı, Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanan yeni cerrahi yöntem sayesinde iz bırakmadan ve kalıcı tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:00
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        Kıl dönmesine estetik ve kalıcı müdahale
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        YAŞAM kalitesini olumsuz etkileyen 'kıl dönmesi' hastalığı, Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanan yeni cerrahi yöntem sayesinde iz bırakmadan ve kalıcı tedavi ediliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Dandin, “Kuyruk sokumundaki hastalıklı bölge yaklaşık 1 santimetre genişliğinde özel bir kesiyle temizlenir. Bu yöntem, sadece Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanan yenilikçi bir yaklaşım" dedi.

        Akdeniz Üniversitesi'nde geliştirilen yeni cerrahi yöntem, toplumda yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesini düşüren kıl dönmesi hastalığına kalıcı ve iz bırakmayan bir çözüm sunuyor. Kullanılan diğer tekniklerde iz kaldığını belirten Genel Cerrahi ve Tıbbi Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Dandin'in öncülüğünde uygulanan teknik, özellikle estetik kaygı taşıyan hastalar için avantaj sağlıyor. Kıl dönmesi hastalığının özellikle genç yaş grubunda sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Dandin, hastalığın genellikle kuyruk sokumunda akıntı, şişlik ve ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını, cerrahi tedavi gerektirebildiğini söyledi.

        'GELENEKSEL YÖNTEMLER İZ BIRAKIYOR'

        Mevcut tedavi yöntemlerinin her zaman kalıcı çözüm sunmadığını ifade eden Doç. Dr. Dandin, “Geleneksel cerrahi tedavi yöntemlerinde, hastalıklı doku çıkarılır ve yara ya kapatılır ya da açık bırakılır. Bazı durumlarda, vücudun başka bir bölgesinden doku alınarak o alana yerleştirilir. Ancak bu yöntemler her zaman başarılı olmayabilir ve hastalık tekrar edebilir. Özellikle kadın hastalarda, bu tedaviler sonrasında estetik açıdan hoş olmayan görüntüler oluşabilir" dedi.

        Doç. Dr. Dandin, geliştirdikleri yeni cerrahi yöntemin yalnızca Akdeniz Üniversitesi'nde uygulandığını belirterek, “Geliştirdiğimiz yeni cerrahi teknikle izsiz bir şekilde sorunlara çözüm getirmeyi amaçladık. Bu yöntem, sadece Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanan yenilikçi bir yaklaşımdır. Hastalıklı bölgeyi yaklaşık 1 santimetrelik özel bir kesiyle temizliyoruz. Daha sonra bu alan dikkatlice karşılıklı dikiliyor. Böylece yaranın iç kısmında boşluk oluşmuyor, bu da enfeksiyon riskini azaltıyor ve yara dudaklarının sağlıklı şekilde birleşmesini sağlıyor” diye konuştu.

        İYİLEŞME SÜRECİ KISALIYOR

        Yeni yöntemin bir diğer avantajının da kuyruk sokumundaki darlığın giderilmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Dandin, “Böylece daha geniş bir alan elde ediliyor hem estetik görünüm iyileşiyor hem de iyileşme süreci hızlanıyor. Çok kısa süren bir operasyonla tüm rahatsızlık gideriliyor. Hastalar iz kalmadan ve konforlu bir şekilde tedavi olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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