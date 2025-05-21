Kıl dönmesine estetik ve kalıcı müdahale

YAŞAM kalitesini olumsuz etkileyen 'kıl dönmesi' hastalığı, Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanan yeni cerrahi yöntem sayesinde iz bırakmadan ve kalıcı tedavi ediliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Dandin, “Kuyruk sokumundaki hastalıklı bölge yaklaşık 1 santimetre genişliğinde özel bir kesiyle temizlenir. Bu yöntem, sadece Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanan yenilikçi bir yaklaşım" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nde geliştirilen yeni cerrahi yöntem, toplumda yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesini düşüren kıl dönmesi hastalığına kalıcı ve iz bırakmayan bir çözüm sunuyor. Kullanılan diğer tekniklerde iz kaldığını belirten Genel Cerrahi ve Tıbbi Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Dandin'in öncülüğünde uygulanan teknik, özellikle estetik kaygı taşıyan hastalar için avantaj sağlıyor. Kıl dönmesi hastalığının özellikle genç yaş grubunda sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Dandin, hastalığın genellikle kuyruk sokumunda akıntı, şişlik ve ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını, cerrahi tedavi gerektirebildiğini söyledi.

'GELENEKSEL YÖNTEMLER İZ BIRAKIYOR'

Mevcut tedavi yöntemlerinin her zaman kalıcı çözüm sunmadığını ifade eden Doç. Dr. Dandin, “Geleneksel cerrahi tedavi yöntemlerinde, hastalıklı doku çıkarılır ve yara ya kapatılır ya da açık bırakılır. Bazı durumlarda, vücudun başka bir bölgesinden doku alınarak o alana yerleştirilir. Ancak bu yöntemler her zaman başarılı olmayabilir ve hastalık tekrar edebilir. Özellikle kadın hastalarda, bu tedaviler sonrasında estetik açıdan hoş olmayan görüntüler oluşabilir" dedi.