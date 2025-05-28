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        'Kargo ücreti' sanıp 9 lira gönderdi, 54 bin lira dolandırıldı

        ANTALYA'da telefonuna gelen kısa mesajdaki linki tıkladıktan sonra 'kargo ücreti' adı altında belirtilen 9,38 lirayı verilen IBAN'a gönderip, kart bilgilerini giren iş insanı Talip Yörükoğlu (70), hesabından 54 bin 215 lira çekilerek dolandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:25
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        'Kargo ücreti' sanıp 9 lira gönderdi, 54 bin lira dolandırıldı
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        ANTALYA'da telefonuna gelen kısa mesajdaki linki tıkladıktan sonra 'kargo ücreti' adı altında belirtilen 9,38 lirayı verilen IBAN'a gönderip, kart bilgilerini giren iş insanı Talip Yörükoğlu (70), hesabından 54 bin 215 lira çekilerek dolandırıldı.

        Kentte emlak şirketi sahibi Talip Yörükoğlu'nun cep telefonuna 17 Mayıs'ta, 'PTT'nin adı kullanılarak kısa mesaj geldi. 'PTT Posta Bildirimi' başlığıyla gönderilen mesajda, "Lütfen paket teslimat bilgilerinizi hemen güncelleyin. Kurye ürünü birkaç kez teslim etmeye çalıştı ancak başaramadı. Şu anda fabrika deposunda muhafaza ediyoruz. Bilgileri güncellemek için bağlantıya tıklayın" ifadeleri yer aldı.

        Ofisinin kapalı olması nedeniyle beklediği kargonun ulaşmadığını düşünen Yörükoğlu, linke tıkladıktan sonra 'PTT'nin logosunun kullanıldığı internet sayfası açıldı. İnternet sayfasında yeniden teslimat için ödeme yapılması gerektiği anlatılan açıklamada, komutları yerine getirip 9,38 lira ödeme yaptı ve hesap bilgilerini girdi. Daha sonra kargonun ulaşmasını bekleyen Talip Yörükoğlu, 2 gün sonra hesabını kontrol edince 54 bin 215 lira gönderim yapıldığını fark etti.

        ‘BANKANIN DA KUSURLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

        Hesap hareketlerini inceleyen Yörükoğlu, Bahreyn kuruluşlu bir firmaya gönderilen paranın, bilgisi dışında olması nedeniyle bankaya müracaatta bulundu. Kargodan gönderi beklediği gün dolandırıldığını anlayan Talip Yörükoğlu, "Kargo bekliyordum. Ofisim kapalıydı. Telefonuma mesaj geldi. Kargomun depoya gittiği, adres değişikliği yapmam gerektiği yazıyordu. Kargoyu göndermek için 9,38 lira ödemem gerektiği yazıyordu. Şüphelenmeden ödeme için tıkladım, kart bilgilerimi girdim. Kargom gelmedi. Bankadan hesabımın ödeme bilgileri geldiğinde harcamamın yüksek olduğunu fark ettim. Araştırdığımda bir firmadan para çekildiğini anladım. Harcamanın bana ait olmadığına dair bankaya itiraz ettim. Bu para hesabımdan çekilirken, bankadan bana bildirim gelmedi. Bankanın da bu konuda kusuru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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