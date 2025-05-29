Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanının bıçaklanmasına 6 gözaltı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda, Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in (48) bıçakla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1'i Rusya'da olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazılarının önce kiralık araçla ardından taksiyle kaçmaya çalıştığı, tanınmamak için kıyafet değiştirip, tıraş oldukları belirlendi.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda 24 Mayıs Cumartesi günü başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası’na katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, dün saat 15.00 sıralarında, müsabakaların düzenlendiği salonda karın bölgesinden 2 kez bıçaklanırken, başından da darbedildi. Müsabakalar için salonda bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Araz Musayev, tedaviye alındı. Araz Musayev'in bilincinin açık olduğu ve ameliyat edildiği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Araz Musayev'in bıçaklandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Araz Musayev'in salonun kapısı önünde beklediği sırada kendisine yaklaşan bir kişinin yumruk atması sonucu düşmesi ardından yaşanan kargaşa yer aldı.

7 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen titiz çalışmalar ve Araz Musayev'in ifadesi doğrultusunda, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı A.H. soruşturma kapsamında Kemer'de yakalandı. Diğer şüpheliler Özbekistan vatandaşları A.R., K.K., E.B. ile Azerbaycan vatandaşları M.İ.G., F.B. ve R.S. ise takibe alındı. Şüphelilerin bazılarının kiraladıkları araçla olay yerinden kaçtığı, seyir halindeyken araç içerisinde kıyafet değiştirdikleri belirlendi. Göynük Mahallesi'nde bulunan durağa gelerek taksiye binen şüphelilerin, buradan Antalya Havalimanı'na gittiği tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, RUSYA'DA YAKALANDI

Araz Musayev'i bıçakladığı belirlenen A.R. ve K.K., takip sonucu Antalya Havalimanı'nda yakalandı. E.B.'nin ise Rusya'ya gittiği tespit edilerek kırmızı bültenle yakalanması amacıyla karar çıkartıldı. Rusya'daki güvenlik birimleriyle irtibata geçilmesinin ardından E.B. de havalimanında yakalandı. E.B.'nin iadesi için çalışma başlatıldı. Firari M.İ.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.