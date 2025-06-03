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        Kurban Bayramı'na özel 'hayvan yakalama ekibi' hazır

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda kaçan büyükbaş ve küçükbaşların güvenle yakalanabilmesi için kurduğu 20 kişilik eğitimli ekip; arife ile bayramın 1'inci ve 2'nci günleri görev başında olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:50
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        Kurban Bayramı'na özel 'hayvan yakalama ekibi' hazır
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        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda kaçan büyükbaş ve küçükbaşların güvenle yakalanabilmesi için kurduğu 20 kişilik eğitimli ekip; arife ile bayramın 1'inci ve 2'nci günleri görev başında olacak. Vatandaşlar hayvan yakalama ekibine, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ihbar hattı ABİM'den ulaşabilecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda olası hayvan kaçışlarına karşı, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hayvan yakalama ekibi oluşturdu. Ekipte görevli veteriner hekim Semih Ercan, yaklaşık 20 gün süren eğitimden geçtiklerini belirterek, "Hem hayvana hem de çevredeki vatandaşlara zarar vermeden, hayvanı en sakin ve kontrollü şekilde yakalamak için eğitim aldık" dedi.

        20 kişiden oluşan ekipte veteriner hekim, veteriner teknikeri ve hasta bakıcıların yer aldığını aktaran Ercan, “Amacımız, kaçan hayvanları güvenli şekilde yakalayıp, sahibine teslim etmek. Görev süremiz arife günüyle başlayıp bayramın ikinci günü sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

        ÖNCELİK DOĞAL YAKALAMA YÖNTEMİ

        Hayvanların sakinleştirilmesi konusunda bilgi veren Ercan, “Önceliğimiz hayvanı doğal yollarla yakalamak. Ancak bazı hayvanlar agresif olabiliyor. Bu gibi durumlarda güvenli bir alanda anestezik maddeyle müdahale ediyoruz. Tüm süreç hayvana zarar vermeden, kontrollü biçimde ilerliyor" dedi.

        Olası agresiflik durumunda kullanılacak iğnenin hayvanın hangi bölgelerine yapılacağını aktaran Ercan, “Kaçan hayvanların hem kendisine hem çevreye zarar vermemesi adına, acil durumlarda kullanmak için silahımız var. Bu silahı kullanmak için de özel eğitim alıyoruz. Hayvanı daha çok kalça kısmından vurmaya çalışıyoruz. Silah içinde yer alan ilaç, 10-15 dakika içerisinde etki ediyor. Hayvanı sakinleştiriyor ve bu şekilde yakalamamızı sağlıyor" diye konuştu.

        Kaçan hayvanların ihbarlarına ilişkin bilgi veren Ercan, arife günü ile bayramın 1'inci ve 2'nci günleri sahada anlık müdahalelerde bulunacaklarını dile getirerek, “Vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ABİM ihbar hattı 444 94 20 veya 0242 332 22 33 numaralı telefonu arayarak ulaşabiliyor" dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerinin Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için ekiplerin sahada olacağını vurgulayan Ercan, “Tüm vatandaşlarımıza huzurlu ve mutlu bir bayram diliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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