Kurban Bayramı'na özel 'hayvan yakalama ekibi' hazır

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda kaçan büyükbaş ve küçükbaşların güvenle yakalanabilmesi için kurduğu 20 kişilik eğitimli ekip; arife ile bayramın 1'inci ve 2'nci günleri görev başında olacak. Vatandaşlar hayvan yakalama ekibine, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ihbar hattı ABİM'den ulaşabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda olası hayvan kaçışlarına karşı, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hayvan yakalama ekibi oluşturdu. Ekipte görevli veteriner hekim Semih Ercan, yaklaşık 20 gün süren eğitimden geçtiklerini belirterek, "Hem hayvana hem de çevredeki vatandaşlara zarar vermeden, hayvanı en sakin ve kontrollü şekilde yakalamak için eğitim aldık" dedi.

20 kişiden oluşan ekipte veteriner hekim, veteriner teknikeri ve hasta bakıcıların yer aldığını aktaran Ercan, “Amacımız, kaçan hayvanları güvenli şekilde yakalayıp, sahibine teslim etmek. Görev süremiz arife günüyle başlayıp bayramın ikinci günü sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

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