Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da teknecilerden kornalı eylem

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da tekneciler, yanaşma yerinin yapılmaması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla kornalı eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 01:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da teknecilerden kornalı eylem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da tekneciler, yanaşma yerinin yapılmaması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla kornalı eylem yaptı.

        Kumluca'da bulunan ada ve koylara yerli ve yabancı turistleri taşıyan tekneciler bugün Adrasan Koyu'nda eylem yaptı. Kıyıdan açıkta korna çalarak seyreden onlarca tekneci, kıyıya yanaşarak demir attı. Burada Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen basına açıklama yaptı. Her yıl teknelerinin hareket alanlarının kısıtlandığını ve akşam saat 20.00'ye kadar kıyıya yaklaşmalarının yasaklandığını belirten Deniz Şeşen, "Bu çığlığımızın en büyük sebebi Adrasanlı tekneciler olarak tarihte gördüğümüz en büyük zulme uğruyor olmamızdır. Kumluca Kaymakamlığı, yerel idare olarak Kumluca Belediyesi devletin var oluş ilkelerine karşı gelmekte. Devletimiz yıllardır Adrasan'daki tekne sayısının artmasını, teknecilerin suçu olarak göstermekte ancak her sene yüzme alanlarımız daraltılmakta. Teknelerdeki sınırlandırmayı vatandaşların birbirine düşmesiyle planlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, hepsinin bu konuda yardımını bekliyoruz" dedi.

        ‘KUMLUCA BELEDİYESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİK’

        Teknecilerin artık birbirleriyle kavga eder hale geldiğini kaydeden Deniz Şeşen, "Her sene yüzme hatlarımızı daraltıyorlar. Büyüyen tekneleri evraklandırmaya devam ediyorlar. Buraya bir liman yapılmasını talep ediyoruz. Liman olmadığı sürece bizim yüzümüz gülmeyecek, sesimizi kimse duymayacak. Bugün buradaki protestoyu gerekli mercilerimizden izin almamıza rağmen Kumluca Belediyesi tarafından tehdit edildik. Bugün onlar hakkında kötü bir şey söylersek kooperatifimize ait kafemizi mühürlemekle tehdit ettiler. Bu tehditler 1500 kişilik bir topluluğu yıldıramaz. Teknelerimizde çalıştırdığımız personellerle beraber biz 10 bin kişilik bir topluluğuz. Ve zulme uğrayan bir topluluğuz. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın buradaki liman projesine el atmasını ve bizim çığlıklarımızı duymasını istiyoruz" diye konuştu.

        'YILLIK 1 MİLYON İNSANA HİZMET VERİYORUZ'

        Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Tahir Arslan ise "Antalya'daki deniz turizminin yüzde 60 gibi büyük bir oranına hizmet eden bir kooperatifiz. Günlük 6 ile 8 bin arası insan taşıyoruz. Yıllık 1 milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Devletimizden, Sayın Valimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Adrasan’a yardımcı olmalarını istiyoruz. Tekne yanaşma yerinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

        'ARTIK SAVAŞMAYALIM'

        Tekne kaptanı Duygu Fatma Tuncer de "4 yıldır kaptanlık yapıyorum. 150 teknenin ailesi var, çoluğu, çocuğu var. Biz neden saat 20.00'ye kadar açıkta beklemek zorunda kalıyoruz. Biz size layıkıyla hizmet ettiğimiz için, turizmi kalkındırdığımız için ve gerçekten Türkiye’nin kalbi olduğumuz için mi bu savaş? Artık savaşmayalım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Orta Doğu'da alarm durumuna hazırlanıyor
        ABD Orta Doğu'da alarm durumuna hazırlanıyor
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        İran: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
        İran: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da yorgun mermi isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi yakaland...
        Antalya'da yorgun mermi isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi yakaland...
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı
        Antalya'da yorgun merminin isabet ettiği kişi öldü
        Antalya'da yorgun merminin isabet ettiği kişi öldü
        Antalya'da karadan ulaşımın olmadığı bölgede düşerek yaralanan kişi kurtarı...
        Antalya'da karadan ulaşımın olmadığı bölgede düşerek yaralanan kişi kurtarı...
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor