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        Tansiyon hastalarının yarısı hasta olduğundan habersiz

        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:30
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        Tansiyon hastalarının yarısı hasta olduğundan habersiz
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        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yüksek tansiyonun ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu belirterek, “Ülkemizde yüksek tansiyon hastalarının yarısı hasta olduğunun farkında değil. Bu nedenle her yaşta periyodik olarak tansiyon ölçümünün hayati önemi var" dedi.

        AÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Türkiye’de yüksek tansiyon hastalığının yüzde 40-50 gibi bir oranda görüldüğünü ifade etti. Yüksek tansiyon hastalarının yüzde 50’sinin hasta olduğunun farkında olmadığını, teşhis konulanların ise yüzde 50'sinin tansiyon ilacı kullanmadığını söyleyen Prof. Dr. Gölbaşı, “Tansiyon ilacı kullanan hastaların da yaklaşık yüzde 50'si yeterli dozda kullanmamaktadır" diye konuştu.

        ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

        Tansiyon hastalığına bağlı olarak çok ciddi komplikasyonların ortaya çıktığının altını çizen Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, “Beyin kanaması, inme, kalp yetmezliği, akut kalp krizi, aort damarında yırtılma gibi hepsi ölümle sonuçlanan ciddi komplikasyonlar yüksek tansiyonun sonuçları. Tansiyon hastasıysak ve ilacımızı düzenli ve yeterli dozda kullanmıyorsak, bu komplikasyonlarla karşılaşmaya her an hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

        BELİRTİLERİ BAŞ VE SIRT AĞRISI

        Tansiyon hastalığının genellikle 40'lı yaşlardan sonra kendini göstermeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Gölbaşı, “Bu nedenle 40 yaşın üstündeki herkesin sıklıkla tansiyonlarını takip etmeleri gerekmektedir. Sıklıkla görülen baş ağrısı, sırt ağrısı şikayetleri yüksek tansiyonun belirtisidir. Bu belirtilerin olduğu kişiler mutlaka muayene edilmeli" dedi.

        RUTİN MUAYENEDE TANI KONULUYOR

        Yüksek tansiyon hastalarının herhangi bir şikayeti olmaması durumunda rutin muayeneler ile hastalığın tanısının konulduğunu açıklayan Gölbaşı, şunları söyledi:

        “Bu nedenle rutin kontrol esnasında mutlaka tansiyonun ölçülmesi gerekmektedir. Çocukluktan, ileri yaşa kadar herkeste yüksek tansiyon olabilir. Periyodik olarak herkesin her yaşta tansiyonlarını ölçtürmeleri gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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