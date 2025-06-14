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        Antalya bölgesi, aile izinli organ bağışında Türkiye birincisi

        TÜRKİYE'de2025 yılının ilk 5 ayında 225 aileden organ bağışı izni alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:46 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:46
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        Antalya bölgesi, aile izinli organ bağışında Türkiye birincisi
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        TÜRKİYE'de2025 yılının ilk 5 ayında 225 aileden organ bağışı izni alındı. Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ise 36 aile izniyle Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

        Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman ve Afyonkarahisar illerini kapsayan Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi, beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ bağışı alınma sürecini yürütüyor. 2025 yılının ilk 5 ayında, Türkiye genelinde 225 aileden organ bağış izni alındı. Geçen yılın ilk 5 aylık döneminde organ bağışı için 30 aile izni alan Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi, bu yıl 5 ayda 36 aile iznine ulaştı. 5 aylık süreçte 28 organ çıkarım organizasyonu başarıyla tamamlanırken, nakledilen organlarla birçok hasta yaşama tutundu. Bu yıl şimdiye kadar 50 böbrek, 26 karaciğer, 3 akciğer ve 7 kalp nakli gerçekleştirildi. Organların bazıları bölge içinde değerlendirildi, bazıları ihtiyaç doğrultusunda başka illere ve deprem bölgesine gönderildi.

        '28 ORGAN ÇIKARIMI ORGANİZASYONUNU BAŞARIYLA TAMAMLADIK'

        Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Gözde Özge Ertürk, "Aile bağışı oranlarımız geçen yıla göre artış gösterdi. 28 organ çıkarımı organizasyonunu başarıyla tamamladık. Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçaklarını, 112'nin ambulans ve helikopterlerini, UMKE araçlarını da organ nakli için yapılan sevklerde kullanıyoruz. Bu yıl şu ana kadar kadavradan 50 böbrek nakli, 26 karaciğer nakli, 3 akciğer nakli ve 7 kalp nakli yapılmasını sağladık" dedi.

        'ORGAN BAĞIŞI ASLINDA BİR VASİYETTİR'

        Aile izinli bağış sayısında Türkiye'de Antalya bölgesinin ilk sırada yer aldığını belirten Ertürk, "Tüm bu başarıları, hayatını kaybedenlerin ailelerinin gösterdiği yüce gönüllülük sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Organ bağışı sadece bir organ verme meselesi değil, aslında bir hayat bağışıdır. Ölümden sonra dahi bir parçanız yaşamaya devam edebilir, başka hayatlara can olabilir. Antalya olarak, aile izni sayısında Türkiye birincisiyiz. Milyon nüfus başına düşen bağış sayısında da Türkiye ikincisiyiz. Organ bağışı aslında bir vasiyettir. Bağış yapmayı düşünen kişilerin kararlarını aileleriyle paylaşmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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