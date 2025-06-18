Ormanlarda yangın riski; gelişigüzel cam şişe atıp, ateş yakmışlar

YANGINriski nedeniyle ormanda ve 4 kilometre yakınında ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da, bazı duyarsız kişilerin ağaçların altında piknik yapıp, mangal kömürü bıraktığı, yangına sebebiyet verebilecek cam ve plastik şişe gibi çöpleri çevreye attığı görüldü.

Türkiye'nin 1 milyon 180 bin hektar ile en fazla ormanına sahip kenti Antalya'da, havanın ısınmasıyla yangınların önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı. Yüz ölçümünün yüzde 57'si ormanlardan oluşan Antalya'da yüzde 90'ı ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yaşanan yangınların önlenmesi amacıyla valilik tarafından 7 Haziran'da 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' konulu genelge yayımlandı. Türkiye'deki ormanların yüzde 5,06'sına sahip Antalya'da, Vali Hulusi Şahin imzasıyla yayımlanan genelgede; orman ve 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle yangınlara neden olabilecek yerlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

GENELGEDEKİ TEDBİRLER

Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla, yangınların meydana gelebileceği değerlendirilerek, yayımlanan genelgede şu tedbirler yer aldı: "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır. Ormanlık alanların 4 kilometre civarındaki yerlerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacaktır. Belirlenen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişler 01.05.2025-31.10.2025 tarihleri arasında yasak. Piknik ve mesire yerlerinde de 31 Ekim tarihine kadar 21.00 ve 08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılması yasaktır."

TEHDİT DİNLEMEDİLER Yasağa rağmen Antalya'da ormanlar ve yakınındaki bazı bölgelerde piknik yapıp mangal ateşi yakanların bıraktığı atıklar yangın tehdidi oluşturdu. Piknik yapanların yaktıkları ateşin közlerinin yanı sıra çevreye attıkları cam-plastik şişeler ve kömür torbaları yangına davetiye çıkarırken, çevre kirliliği de oluşturdu. Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi civarındaki ağaçlık alanda onlarca mangal atığı dikkati çekti. KURU ÇAM PÜRÜ ÜZERİNDE CAM KIRIKLARI Yasak olmasına rağmen ağaçların yakınında taşlarla mangal alanı oluşturup ateş yakanların, piknik bittikten sonra atıklarını bıraktığı görüldü. Ağaç diplerinin ateş alanı olarak kullanıldığı bölgede, duyarsız kişilerin plastik atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri çevreye bırakması dikkati çekti. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen cam şişe ve cam kırıklarının bölgedeki çam pürü üzerine yayıldığı gözlendi.