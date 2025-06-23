Ümit Özdağ, Antalya'da esnafla görüştü

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da esnaf ile görüşüp sorunlarını dinledi. Özdağ, turizm sektöründeki sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manavgat ilçesinde Side turizm bölgesindeki partililerle bir araya gelip esnafın sorunlarını dinledi. Turizmin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu ifade eden Ümit Özdağ, Antalya genelinde on binlerce kişinin turizm sektöründe çalışan ve işveren olarak yer aldığını, turizm sektöründeki sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Özdağ'a, partisinin Teşkilatlardan ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertuğan, Teşkilat ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ergen ile partililer eşlik etti. Diğer yandan Ümit Özdağ, yarın Fadim Temirhanoğulları'nın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili görülecek duruşma öncesi Antalya Adliyesi'nde düzenlenecek etkinliğe katılacak.