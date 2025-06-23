Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ümit Özdağ, Antalya'da esnafla görüştü

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da esnaf ile görüşüp sorunlarını dinledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Özdağ, Antalya'da esnafla görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da esnaf ile görüşüp sorunlarını dinledi. Özdağ, turizm sektöründeki sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manavgat ilçesinde Side turizm bölgesindeki partililerle bir araya gelip esnafın sorunlarını dinledi. Turizmin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu ifade eden Ümit Özdağ, Antalya genelinde on binlerce kişinin turizm sektöründe çalışan ve işveren olarak yer aldığını, turizm sektöründeki sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Özdağ'a, partisinin Teşkilatlardan ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertuğan, Teşkilat ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ergen ile partililer eşlik etti. Diğer yandan Ümit Özdağ, yarın Fadim Temirhanoğulları'nın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili görülecek duruşma öncesi Antalya Adliyesi'nde düzenlenecek etkinliğe katılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı

        Benzer Haberler

        Kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu
        Kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu
        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı
        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı
        YKS sonrası Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk
        YKS sonrası Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk
        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Tarladaki karpuzları vatandaşa ücretsiz dağıttı
        Tarladaki karpuzları vatandaşa ücretsiz dağıttı
        Antalya'da arazi yangını; ormana sıçramaması için yoğun müdahale (2)
        Antalya'da arazi yangını; ormana sıçramaması için yoğun müdahale (2)