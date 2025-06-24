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        Ruhsatsız turizm tesisi, 112'nci kez mühürlendi

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 112'nci kez mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:33 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:35
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        Ruhsatsız turizm tesisi, 112'nci kez mühürlendi
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 112'nci kez mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez" dedi.

        Payallar Mahallesi'nde daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam ettiği saptanan tesise yönelik denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mühür bozma nedeniyle bir kez daha işlem yaptı. İşletmeye gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı.

        'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyerek, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez. Bu tür ısrarlı ve kasıtlı ihlallere karşı tüm yasal imkanlarımızı kullanıyoruz. Alanya’da kuralsızlığa ve hem halkımızın hem de misafirlerimizin huzurunu bozmaya yönelik uygulamalara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor" dedi.

        Diğer yandan 5 yıldızlı otelde 13 Haziran'da sabah saatlerinde yangın çıkmış, içerideki az sayıda turistin tahliye edildiği yangın, söndürülmüştü. Otelin geçmişte 111 kez mühürlendiği, birden fazla mühür bozma nedeniyle adli işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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